台灣藍鵲疑受傷竟直接野放了！新北動保處加強鳥類救傷訓練
民眾近日向新北議員黃淑君陳情保育類動物台灣藍鵲與流浪貓處置問題，表示通報動保處後都直接將受傷的台灣藍鵲和浪貓都直接放走，黃淑君表示1年3千萬的動物救援經費，需建設24小時線上會診系統避免受傷動物無法獲得即時醫療。動報處則表示已加強鳥類救傷處置教育訓練，浪貓原地野放則符合作法，呼籲垃圾不落地避免浪貓聚集。
新北市議員黃淑君接獲民眾陳情指出，一隻受傷的保育類台灣藍鵲遭民眾發現後，雖即時通報，但動保外包救援人員抵達後將仍顯虛弱的藍鵲野放，民眾表示藍鵲當時眼部與頭部疑似受創行動遲緩，未恢復健康卻在尚無完整評估與專業醫療介入的情況下被放生。
類似情況也曾發生於新北某保育動物協會。協會員工陳情於協會內誘捕誤闖的浪貓，擔心浪貓傳播寄生蟲疾病後通報新北市動保處，但動保外包人員到場後卻將誘捕籠移至協會外即刻開籠放走，理由是收容所沒有空間。
議員黃淑君對此表示，動保處1年花費3千萬經費建置24小時動物救援網，但抵達現場的外包廠商並非獸醫師，無法即時確認動物受傷情形，認為面對受傷的台灣藍鵲應該妥善醫治，也不該以無空間等理由將浪貓放生。因此期盼動保處與1999等動物救援相關通報，建立24小時的獸醫師會診系統，避免到場救援的外包廠商無法即時判斷動物受傷情形就放生。
動保處對此表示，台灣藍鵲現場野放後，動保處已於本月5日邀集專家召開野生動物救援精進會議，並在6月20日邀請鳥類醫療救援單位，將相關內容包含雛、幼鳥辨識及鳥類受傷救援等科普知識，納入教育訓練，後續亦不定期辦理相關訓練增進人員專業度。
另外協會抓捕的浪貓是由里長協助進行TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地），協會誘捕到流浪貓聯繫動保處前往處理，因觀察貓已剪耳才會回置，符合TNVR作法。貓咪聚集主要是有食物來源，會再宣導垃圾不落地，避免浪貓聚集覓食。
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