寵愛女性！新北女性專屬運動課程 五大區免費開課

為推動女性健康與運動平權，新北體育局推出「美力運動計畫」，針對30至60歲女性量身設計專屬運動課程，7月起將在板橋、中和、三重、新莊及蘆洲等五大行政區陸續開課，現正開放報名，課程免費。

體育局表示，「美力運動計畫」以「打造妳的運動美學」為核心精神，結合各區資源與在地需求，規畫五大主題、五大年齡層專屬課程，讓女性依據生活型態與身體條件選擇適合的運動方式，找回健康與自信。各區課程每周2次，每次90分鐘，為期8周，有設計平日晚間與假日白天時段，讓職場媽媽或需家庭照護者也能彈性參與，額滿為止。

每一區主打及訴求對象不同，板橋區是針對30至40歲職場女性，強化肌耐力與預防肌少症，幫助打造結實線條與活力體態。中和區鎖定30至40歲家庭照顧者，改善體態與核心穩定，兼顧健康與家庭日常的平衡。

三重區是為50至60歲上班族女性設計，以有氧舞動釋放壓力，重拾青春與自信光采。新莊區課程適合40至50歲族群，融合柔軟度與低衝擊訓練，溫和提升身體功能與運動耐力。蘆洲區是鎖定50至60歲女性，靜態伸展與呼吸協調課程，能促進身心平衡、延續健康生活節奏。

「美力運動計畫」不僅注重運動效果，更導入多項創新設計，包括光動反應燈科技訓練，提升反應力與敏捷度；並融合室內外訓練型態，提升心肺與肌耐力，讓女性在與自然互動中感受運動樂趣與療癒力，喚醒身體潛能，激發運動的熱情與動力。此外，課程更設有三重參與機制，包含前後體適能檢測，追蹤身體變化，具體看見進步。還有APP線上挑戰賽，透過紀錄卡路里與時長，培養持續運動習慣。集點兌獎制度，鼓勵參與並獎勵學員出席與挑戰成果。