台北城博館無規畫？ 市府：明年首季招商

台北探索館去年底熄燈後，台北城博館至今無規畫，議員籲市府應跨局處加快城博館進度，不僅呈現台北都會治理的發展脈絡與未來藍圖，也應打造成觀光客必遊觀光亮點，切勿淪蚊子館。市府表示，台北城博館預計明年第一季招商。

議員郭昭巖說，全新的台北城博館位於市議會舊址地上權案的1至8樓，占地2321.99坪，預計配合地上權案2028年底完成整建，2029年初營運。僅剩3年至今無具體規畫，建議市府不能只是「台北探索館」規模，市民會更期待3年後全新的台北城博館，除了城市治理，也應放入AI等科技智能的多媒體沈浸式設計，成為科技教育觀光的推展空間。

「我們遲到了，但要做得更好。」中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，城市博物館是北市早就應要有的東西，如果城博館規畫得好，可以吸引國際觀光客，建築外觀要能吸引人，並考量白天晚上景觀，最好能新舊融合、富含歷史底蘊等。

北市財政局長胡曉嵐說，台北城博館進度，會配合地上權案建物點交時程，預計明年第一季就會進行ROT招商，市府包括觀傳局、都發局、資訊局、文化局等都會全力投入。城博館有兩大主軸，包括延續台北探索館的教育觀光功能，也運用科技呈現城市的過去與未來。