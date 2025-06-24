電動公車防火災 新北民代提3建議

北市一輛電動公車日前疑似電池異常爆炸起火，新北有民代質詢關注電動車安全議題，要求建立報廢儲放管理指引、強化對電動車火警應變訓練與裝備投資，並建立跨局處協調SOP，因應電動載具帶來的複合性挑戰。市長侯友宜說，台北案例帶來警惕，會在司機教育訓練中加強應變機制。

議員黃心華指出，據國外研究單位統計，截至2024年1月，全球25萬輛電動公車中，發生至少27起火災事故，一旦發生電池起火就非常劇烈且難控制。台灣近期接連傳出重大案例，包括今年5月新店青潭郵局外，706輛電動機車堆放區起火，6月台北市262路電動公車燃燒事件，凸顯電動載具除使用階段存在風險外，報廢後儲放管理不能輕忽，否則可能成為漏洞。

黃心華提醒，新北作為全國人口最多、交通需求最繁重的城市，未來勢必大規模導入電動載具，市府不能僅著眼於公共運輸載具汰換補助及充電設施的建置，應同步強化消防、逃生應變能力、報廢管理機制，及跨局處整合協調。

侯友宜表示，台北電動公車起火案例帶給大眾警惕，將在司機教育訓練中加強應變機制；交通局長鍾鳴時也說，廢棄電動車輛存放，會考量安全空間的建立，另外電動公車從起火到爆炸僅3分鐘，必須落實司機教育訓練，強化應變力。