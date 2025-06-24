聽新聞
0:00 / 0:00

電動公車防火災 新北民代提3建議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
議員黃心華建議，借用強降雨時使用的「防水擋板」，搭設在著火車輛周圍，讓消防車噴灑出的消防水持續累積，成為臨時的降溫水池。圖／新北議員黃心華提供
議員黃心華建議，借用強降雨時使用的「防水擋板」，搭設在著火車輛周圍，讓消防車噴灑出的消防水持續累積，成為臨時的降溫水池。圖／新北議員黃心華提供

北市一輛電動公車日前疑似電池異常爆炸起火，新北有民代質詢關注電動車安全議題，要求建立報廢儲放管理指引、強化對電動車火警應變訓練與裝備投資，並建立跨局處協調SOP，因應電動載具帶來的複合性挑戰。市長侯友宜說，台北案例帶來警惕，會在司機教育訓練中加強應變機制。

議員黃心華指出，據國外研究單位統計，截至2024年1月，全球25萬輛電動公車中，發生至少27起火災事故，一旦發生電池起火就非常劇烈且難控制。台灣近期接連傳出重大案例，包括今年5月新店青潭郵局外，706輛電動機車堆放區起火，6月台北市262路電動公車燃燒事件，凸顯電動載具除使用階段存在風險外，報廢後儲放管理不能輕忽，否則可能成為漏洞。

黃心華提醒，新北作為全國人口最多、交通需求最繁重的城市，未來勢必大規模導入電動載具，市府不能僅著眼於公共運輸載具汰換補助及充電設施的建置，應同步強化消防、逃生應變能力、報廢管理機制，及跨局處整合協調。

侯友宜表示，台北電動公車起火案例帶給大眾警惕，將在司機教育訓練中加強應變機制；交通局長鍾鳴時也說，廢棄電動車輛存放，會考量安全空間的建立，另外電動公車從起火到爆炸僅3分鐘，必須落實司機教育訓練，強化應變力。

延伸閱讀

幸福城市評比不見新北 評比機構回信指：數據難取得

電動公車爆炸起火難控制 藍議員提3建議防災

影／賴清德團結國家十講 侯友宜酸不如實行：團結要學放下

影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

相關新聞

電動公車防火災 新北民代提3建議

北市一輛電動公車日前疑似電池異常爆炸起火，新北有民代質詢關注電動車安全議題，要求建立報廢儲放管理指引、強化對電動車火警應...

台北城博館無規畫？ 市府：明年首季招商

台北探索館去年底熄燈後，台北城博館至今無規畫，議員籲市府應跨局處加快城博館進度，不僅呈現台北都會治理的發展脈絡與未來藍圖...

府中捷運站行穿線人多壅塞 8月底改善

新北板橋府中捷運站2號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是通勤、採購與轉乘重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，容易彼此碰撞，更...

玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票明開賣 最低200元

「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車今全新造型亮相，搭配「新北投溫泉文化公車」小39，要國內外觀光客輕鬆玩陽明山、北投。...

新北貢寮靈鷲山42周年福城開城 打造文化生態永續幸福基地

靈鷲山於日前熱鬧舉行開山42周年慶暨福城開城活動，吸引上千民眾齊聚聖山寺與無生道場，展開為期兩個月的「有FU生活節」。活動在貢寮實驗國中「雙龍搶珠」的精彩鼓樂表演中揭開序幕，現場貴賓雲集，包括內政部宗教及禮制司司長林清淇、新北市政府、交通部東北角風管處、當地宮廟及企業代表到場共襄盛舉。

新北淡水中泰國小設備老舊漏水 議員會勘爭取改善

新北市淡水區中泰國小，是位處山區的一所小學校，學校內的晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就有漏水發生，因此市議員陳偉杰日前到學校會勘，連同樓梯出現鏽蝕的情況一併來爭取經費改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。