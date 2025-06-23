玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票明開賣 最低200元
「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車今全新造型亮相，搭配「新北投溫泉文化公車」小39，要國內外觀光客輕鬆玩陽明山、北投。北市觀傳局表示「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票明天將正式開賣，最低200元，除交通，還可享合作店家好康優惠。
北市府觀光傳播局今在新北投車站舉辦「台灣好行~北投-竹子湖線 亮點全線」記者會，台灣好行暌違10年再推出新主視覺，今年「台灣好行3.0」主視覺以溫暖亮眼的橘色並搭配在地意象，為整體形象注入滿滿活力，展現全新風貌。
今年五大亮點，包含小9公車及「新北投溫泉文化公車(小39)」雙車路線，串連士林北投著名景點；區域內的新北投旅遊服務中心，不僅提供旅遊資訊、搭配行銷活動，提升旅客體驗，更提供無障礙計程車預約諮詢服務，讓行動不便者也能安心出遊，暢遊北投。
每年吸引眾多遊客前往的陽明山花季，冬天最受矚目的溫泉季等在地活動，也讓旅客可輕鬆規畫行程，且小9也增開班次及小39新增英語、台語和客語播報等服務再升級。每周五至周日定時運行的「新北投溫泉文化公車」小39，行駛於新北投車站與硫磺谷間，讓旅客能享受深度人文旅遊體驗。
觀傳局說，今年新推出的「台灣好行~北投-竹子湖線」套票，涵蓋一日遊和二日遊套票各3款，其中最低只要200元。每款套票皆含北北基好玩卡，不僅可以搭乘「台灣好行~北投-竹子湖線」，開卡當日（或二日內）還能無限次搭乘台北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼的公路客運）。
套票也整合多項優惠，包含與在地店家及景點推出商品或門票兌換券，像是北投普羅旺斯Bakery、曹家花田香、北投文物館、新北投車站及向陽心苑等，以及與水美溫泉會館、北投晶泉丰旅、春天酒店及泉都溫泉會館等在地旅宿業者推出相關合作優惠，6款套票將於6月24日凌晨0時起，於易遊網、可樂旅遊、KKDAY、太陽網及Ibon等通路販售，數量有限、售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言