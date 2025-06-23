玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票明開賣 最低200元

「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車今全新造型亮相，搭配「新北投溫泉文化公車」小39，要國內外觀光客輕鬆玩陽明山、北投。北市觀傳局表示「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票明天將正式開賣，最低200元，除交通，還可享合作店家好康優惠。

北市府觀光傳播局今在新北投車站舉辦「台灣好行~北投-竹子湖線 亮點全線」記者會，台灣好行暌違10年再推出新主視覺，今年「台灣好行3.0」主視覺以溫暖亮眼的橘色並搭配在地意象，為整體形象注入滿滿活力，展現全新風貌。

今年五大亮點，包含小9公車及「新北投溫泉文化公車(小39)」雙車路線，串連士林北投著名景點；區域內的新北投旅遊服務中心，不僅提供旅遊資訊、搭配行銷活動，提升旅客體驗，更提供無障礙計程車預約諮詢服務，讓行動不便者也能安心出遊，暢遊北投。

每年吸引眾多遊客前往的陽明山花季，冬天最受矚目的溫泉季等在地活動，也讓旅客可輕鬆規畫行程，且小9也增開班次及小39新增英語、台語和客語播報等服務再升級。每周五至周日定時運行的「新北投溫泉文化公車」小39，行駛於新北投車站與硫磺谷間，讓旅客能享受深度人文旅遊體驗。

觀傳局說，今年新推出的「台灣好行~北投-竹子湖線」套票，涵蓋一日遊和二日遊套票各3款，其中最低只要200元。每款套票皆含北北基好玩卡，不僅可以搭乘「台灣好行~北投-竹子湖線」，開卡當日（或二日內）還能無限次搭乘台北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼的公路客運）。