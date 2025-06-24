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府中捷運站行穿線人多壅塞 8月底改善

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北板橋府中捷運站2號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點。記者張策／攝影
新北板橋府中捷運站2號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點。記者張策／攝影

新北板橋府中捷運站2號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是通勤、採購與轉乘重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，容易彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生安全疑慮。民代爭取改善，市府完成3次會勘，確認將拆除部分分隔島、增設1.5米行穿線與斜坡道，拚8月底完工。

昨天傍晚時分，記者實地走訪板橋府中捷運站2號出口一帶，因現行行穿線寬度不足，加上分隔島阻隔設計，通行動線受限，部分民眾只能繞行至快車道邊緣通過，潛藏交通安全風險。紅綠燈秒數方面，中山路約為20秒、縣民大道約30秒，現已調整為錯開設計，讓行人得以分段通行，需要奔跑過馬路窘境有改善。

議員劉美芳表示，府中捷運站是重要交通中樞，平假日人潮絡繹不絕，尤其2號出口銜接商圈與縣民大道一段，是通勤族與購物人流交會的熱點。因行穿線空間明顯不足，過路口的人流容易擦身碰撞。

「不管遊龍陸橋是否存續，地面動線的改善勢在必行。」劉美芳強調，空橋使用率低，現階段首要任務是提升地面動線品質，讓行人過馬路不用以奔跑換取安全。

議員黃淑君指出，之前曾有民眾反映當地人行空間不友善，為趕上綠燈時段必須用跑的過馬路，以往有陸橋可供使用，行人壓力較小，若陸橋退場，三向動線皆需經由行穿線，秒數設計須同步檢討，否則行人過馬路須自中山路一路跑到捷運站，恐釀安全隱憂。

交通局邀警察局、養工處及區公所等相關單位完成3次會勘，將啟動多項地面動線改善措施，包括拆除部分分隔島、增設寬1.5米行穿線與無障礙斜坡道等。交通局表示，相關工程預計7周內完工，拚8月底達陣，將有效紓解人行空間壅塞情形。

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