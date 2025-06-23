赴北市大學里考察交通友善區 新北議員：盼人本交通政策落地

新北市三峽重大交通事故喚起大眾對於人本交通重視。新北市議員江怡臻在台北市議員鍾佩君牽線下，今天赴台北市大安區大學里會勘「交通友善區」。江怡臻說，新北注重人本交通，希望將觀念種植在大家心中，進而推動及落地人本政策。

交通局介紹交通友善區的相關措施，包含標線改造、交通友善區標誌、彩色瀝青壓花之路口意象等，同時也在路口處增設護欄，導引行人正確走在行穿線，也避免車輛橫切狀況。

大學里長吳沛璇介紹，近期也在著手無障礙設施改善，不僅僅是在行人交通保障，街道巷弄也融入社區再造得概念。

鍾沛君分享，由於三峽交通案件，新北市議員江怡臻看到大安區大學里的交通友善區，因此特別牽線會勘參訪。其實該區的交通友善，不僅是台北市首創，也值得新北等各縣市借鏡，尤其許多措施都走在全國法律之前。

她舉例，由於大學里內單行道多，也有不少駕駛避免停等紅燈，因此繞道巷子內，為了趕時間車速自然不會太慢，以往會勘都會先以設置減速丘、限速等，但是減速丘久了容易壞，反倒造成機車騎士受傷，限速告示也得靠駕駛自由心證。

鍾沛君說，里內改以繪製楔形標線，從視覺上面限縮道路下手，駕駛自然會放慢速度，另外，原本筆直的道路也會刻意做成延伸轉角標線型人行道使路口縮小，達到減速的手法。

不過在做這些工程前，勢必會影響到路邊汽機車格，她說，大學里長在10多年前也是配合市府的減少路邊停車格，「政策就是慢慢累積，也逐漸讓里民觀念反轉，不是一蹴可幾。」

江怡臻說，透過標線的改造會直觀地讓駕駛知道，進入該社區時就要降速，比起設立眼花撩亂的告示牌，或許會是新的措施，尤其新北市也注重長者、小朋友的人本通行，這次也邀請新北市樹林、三峽的里長一同會勘，也將相關觀念種植在大家心中。