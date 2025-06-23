幸福城市評比不見新北 評比機構回信指：數據難取得

新北市議員黃心華今在總質詢指出，英國生活品質研究院近期公布2025幸福城市報告，全台共有9個縣市入榜，卻唯獨不見新北市的身影令人失望，他甚至寫信給機構詢問，對方回信指因相關數據取得困難，無法滿足評比所需標準。

黃心華說，第一時間得知新北市未被納入評比，感到非常遺憾，致信給該評比機構查詢，對方回信指出，新北市雖通過初步1500座城市與第二階段600座城市名單篩選，但兩位研究員皆反映，相關數據取得困難，無法滿足評比所需的標準，最終未能納入報告，顯示新北市在市政統計數據透明度，與對外溝通上仍有待加強。

黃心華議員指出，根據今年度預算書，新北市每年編列至少超過2500萬的預算，推展觀光與參加國內外旅展，若能同步強化參與國際評比、提升城市治理相關統計數據完整性與可取得性，也是一種更有效率的「城市外交」手段。

黃心華提出三項建議，包括成立單一窗口協調各局處蒐集、整合並提供評比所需指標資料；了解必考題，主動聯繫評比單位，瞭解評分邏輯與資料需求清單，協助各單位預作準備；甚至直接面對評分的人，邀請評比單位研究人員實地來訪，了解城市發展現況與資料背景，避免誤判。