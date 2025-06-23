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新北汐止東山國小小勇士自我挑戰 親近大自然攀樹趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小的學童們體驗攀樹課程，鼓勵他們在未來的學習中，勇於面對各種挑戰。 圖／觀天下有線電視提供
東山國小的學童們體驗攀樹課程，鼓勵他們在未來的學習中，勇於面對各種挑戰。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山國小是森林小學，學期末校內就進行了一場驚險又刺激的「攀樹體驗課程」，希望讓孩子們透過實際的攀樹體驗，增進他們的身體協調能力、勇氣以及對自然環境的認識，就連畢業生都特地回到學校體驗，活動依年級分別進行，讓每個孩子都能在安全的環境中挑戰自我，享受攀爬的樂趣。

校園裡，遠看小朋友們都吊在樹上，仔細一看，他們都開心的在體驗攀樹的樂趣，學生們身上綁上繩索，慢慢的手腳並用攀上百年茄苳樹的頂端，不止親近大樹，更要培養勇氣與信心，有趣又有挑戰性的活動，這一天連畢業生都特地回到母校參加，和學弟妹們一起攀樹。

東山國小畢業生說，很喜歡攀樹，因為上去看到的風景很好，而且風很大， 很舒服，也可以看到那些蕨類，這次攀樹之外，在教練的指導下，也幫忙穿裝備或拍照，很開心。

東山國小校長黃丞傑表示，這次的攀樹體驗課程是東山國小為了鼓勵孩子們走出教室、親近大自然而特別設計的，「攀樹體驗課程」不僅是一項體能挑戰，更是一種與自然親密接觸的方式。透過這項體驗課程，讓孩子們能夠學習到許多生態的知識，並在過程中培養團隊合作的精神，希望能夠培養孩子對自然的熱愛，並鼓勵他們在未來的學習中，勇於面對各種挑戰。

汐止 朋友

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