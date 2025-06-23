營造年輕化外觀 新北汐止忠厚市場盼打造網紅打卡點

為了提供更友善的通行空間，汐止區公所目前針對忠厚市場一、二樓，進行全新無障礙空間的改善工程，只是如何讓整體外觀更有吸引力，帶動更多的人潮，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，忠厚市場自治會就建議希望傳統市場能夠年輕化，打造網紅打卡點。

忠厚市場自治會長陳小姐提到，希望市場能夠趨向年輕化，因為傳統市場容易給人老舊的感覺，希望市場能夠跟的上時代，在外觀上可以呈現年輕活潑、或是設計網紅打卡點，讓每個來買菜的民眾都變成網紅，可以在打卡點留下生活的記憶，忠厚市場外觀本身是以灰色為主，希望能夠加裝像是綠化、手繪也好，呈現活潑亮麗的一面，讓民眾路過或是騎車過去，一看就覺得建物可愛又亮，就會進來看看，外觀上如果有一個亮點，是讓大家願意走進市場的。

新北市議員張錦豪表示，忠厚市場門面比較沒有那麼光鮮亮麗，之前就有跟會長討論如何做行銷，包括外觀的改造，裡面的燈光也要做加強，現在忠厚市場內除了走道寬敞，冷氣也要全面更新，外觀部分就請市府市場處現場做改造的評估，成為一個在地人很喜歡來逛的像是超市或是在這裡吃飯的空間，這次市場處也找了設計師來針對外觀進行討論。