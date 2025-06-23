快訊

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

威力彩頭獎連34摃 周四拚17.5億元獎金

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

聽新聞
0:00 / 0:00

營造年輕化外觀 新北汐止忠厚市場盼打造網紅打卡點

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止忠厚市場盼將外觀改造的年輕活潑，讓民眾更願意走進市場。 圖／觀天下有線電視提供
汐止忠厚市場盼將外觀改造的年輕活潑，讓民眾更願意走進市場。 圖／觀天下有線電視提供

為了提供更友善的通行空間，汐止區公所目前針對忠厚市場一、二樓，進行全新無障礙空間的改善工程，只是如何讓整體外觀更有吸引力，帶動更多的人潮，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，忠厚市場自治會就建議希望傳統市場能夠年輕化，打造網紅打卡點。

忠厚市場自治會長陳小姐提到，希望市場能夠趨向年輕化，因為傳統市場容易給人老舊的感覺，希望市場能夠跟的上時代，在外觀上可以呈現年輕活潑、或是設計網紅打卡點，讓每個來買菜的民眾都變成網紅，可以在打卡點留下生活的記憶，忠厚市場外觀本身是以灰色為主，希望能夠加裝像是綠化、手繪也好，呈現活潑亮麗的一面，讓民眾路過或是騎車過去，一看就覺得建物可愛又亮，就會進來看看，外觀上如果有一個亮點，是讓大家願意走進市場的。

新北市議員張錦豪表示，忠厚市場門面比較沒有那麼光鮮亮麗，之前就有跟會長討論如何做行銷，包括外觀的改造，裡面的燈光也要做加強，現在忠厚市場內除了走道寬敞，冷氣也要全面更新，外觀部分就請市府市場處現場做改造的評估，成為一個在地人很喜歡來逛的像是超市或是在這裡吃飯的空間，這次市場處也找了設計師來針對外觀進行討論。

設計師 網紅

延伸閱讀

地方信仰中心 總統贈新北汐止福山巖顯應廟「佑濟群生」

新北汐止橫科路窄拓寬 先找電箱位置電桿下地

補充滿滿能量 汐止議員送金龍國小社團100箱水

議員促新北防「零日攻擊」 侯友宜：強化保護基礎設施

相關新聞

人潮絡繹不絕...新北府中捷運站行穿線壅塞將改善 拚8月底完工

新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰...

玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票明開賣 最低200元

「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車今全新造型亮相，搭配「新北投溫泉文化公車」小39，要國內外觀光客輕鬆玩陽明山、北投。...

新北貢寮靈鷲山42周年福城開城 打造文化生態永續幸福基地

靈鷲山於日前熱鬧舉行開山42周年慶暨福城開城活動，吸引上千民眾齊聚聖山寺與無生道場，展開為期兩個月的「有FU生活節」。活動在貢寮實驗國中「雙龍搶珠」的精彩鼓樂表演中揭開序幕，現場貴賓雲集，包括內政部宗教及禮制司司長林清淇、新北市政府、交通部東北角風管處、當地宮廟及企業代表到場共襄盛舉。

新北淡水中泰國小設備老舊漏水 議員會勘爭取改善

新北市淡水區中泰國小，是位處山區的一所小學校，學校內的晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就有漏水發生，因此市議員陳偉杰日前到學校會勘，連同樓梯出現鏽蝕的情況一併來爭取經費改善。

營造年輕化外觀 新北汐止忠厚市場盼打造網紅打卡點

為了提供更友善的通行空間，汐止區公所目前針對忠厚市場一、二樓，進行全新無障礙空間的改善工程，只是如何讓整體外觀更有吸引力，帶動更多的人潮，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，忠厚市場自治會就建議希望傳統市場能夠年輕化，打造網紅打卡點。

新北汐止東山國小小勇士自我挑戰 親近大自然攀樹趣

汐止區東山國小是森林小學，學期末校內就進行了一場驚險又刺激的「攀樹體驗課程」，希望讓孩子們透過實際的攀樹體驗，增進他們的身體協調能力、勇氣以及對自然環境的認識，就連畢業生都特地回到學校體驗，活動依年級分別進行，讓每個孩子都能在安全的環境中挑戰自我，享受攀爬的樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。