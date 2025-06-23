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新北淡水中泰國小設備老舊漏水 議員會勘爭取改善

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水中泰國小校舍有漏水情況，影響老師和學生的教學及學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水中泰國小校舍有漏水情況，影響老師和學生的教學及學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中泰國小，是位處山區的一所小學校，學校內的晨曦樓使用多年，有部份牆面出現漏水清況，還有辦公室也是遇到下雨就有漏水發生，因此市議員陳偉杰日前到學校會勘，連同樓梯出現鏽蝕的情況一併來爭取經費改善。

新北市議員陳偉杰表示，學校通往禮堂的樓梯是使用金屬製作，而在學校使用多年經過日曬雨淋的情況之下有許多地方都出現生鏽的情況，加上學校校舍有漏水，對於學生與教師的教學環境，必定會影響學習。

陳偉杰說明，在經過會勘後，未來也會向市府來爭取經費，為了讓偏遠山區學校的學生，也可以有良好設備可以使用，將會來改善這些長久以來的問題，將樓梯換新，並且解決校舍漏水問題，給學生一個舒適安全的學習環境。

陳偉杰 漏水

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