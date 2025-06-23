新北貢寮靈鷲山42周年福城開城 打造文化生態永續幸福基地

靈鷲山於日前熱鬧舉行開山42周年慶暨福城開城活動，吸引上千民眾齊聚聖山寺與無生道場，展開為期兩個月的「有FU生活節」。活動在貢寮實驗國中「雙龍搶珠」的精彩鼓樂表演中揭開序幕，現場貴賓雲集，包括內政部宗教及禮制司司長林清淇、新北市政府、交通部東北角風管處、當地宮廟及企業代表到場共襄盛舉。

內政部宗教及禮制司司長林清淇表示，靈鷲山長年致力於宗教交流、慈善公益與環境生態，期盼福城成為東北角重要的心靈與生態旅遊據點。

周年慶以「幸福啟城」為主題，從上午8點展開「朝向幸福」千人大朝山，民眾以虔誠跪拜方式緬懷開山初心，象徵人與土地的重新連結與靈性覺醒。活動中並開放殿堂巡福、聖山導覽與《普門品》共修祈福，展現佛法與生活、生態交融的精神。

周年生日饗宴中，人人共同見證「幸福啟城」開啟，一起「巡福、造福、迎福」。宗風表揚生活禪者、大悲行者、朝山力士，他們都為靈鷲山「慈悲與禪」立下最佳典範。波穩尼威皇家寺院探照坤莫迪 (Montri)、探照坤阿寧曼( Anilman)和探帕庫艾力克（Eric）3位尊者贈送「和平佛」給心道法師，並獲頒顧問證書。精彩展演邀請原民歌手芮斯．米靈岸以歌聲詮釋天地共融的「靈性之聲」，呼應心道法師「靈性即生態」理念。活動在《三寶頌》聲中，大家共切蛋糕同祝靈鷲山42周年生日快樂。

福城於中午正式開城，現場法師帶領信眾送福，與貴賓們一起將「五福旗」掛上祈福牆、揮舞「萬福風車」，象徵福氣在人間流動。

靈鷲山當家常存法師表示，福城開城、玉佛開光，象徵靈鷲山法脈傳承的新旅程，也是大眾靈性啟程的起點，希望讓更多人從中找到與生命和自然的深層連結。

福城營運總監施建志表示，福城的理念是結合靈性、文化與永續生活，打造一個讓人們可以放鬆、沉澱、重新出發的地方。他說，福城不只是佛教園區，而是一個可以啟動心願、找到力量的幸福基地。

「有FU生活節」涵蓋五大主題，包括「有FU市集」、「有FU食光」、「FU光靜心」、「有FU童樂會」、「日常FU光禪體驗」，從頌缽行禪、森林餐桌、親子劇場到抄經品茶，打造出沉浸式的「福臨靈性村」。

常存法師強調，每段旅程都是生命的轉化之路，福城的誕生就是要照亮台灣、連結世界。無論來自哪裡，走進福城的人都能找到一份安靜、一份力量，和重新啟程的勇氣。