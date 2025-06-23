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人潮絡繹不絕...新北府中捷運站行穿線壅塞將改善 拚8月底完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生交通安全疑慮。記者張策／攝影
新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生交通安全疑慮。記者張策／攝影

新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生交通安全疑慮。對此，新北市民代爭取改善，市府已完成3次會勘，確認將拆除部分分隔島、增設1.5米行穿線與斜坡道，拚8月底完工。

今天傍晚時分，記者實地走訪板橋府中捷運站二號出口，因現行行穿線寬度不足，加上分隔島阻隔設計，通行動線受限，部分民眾只能繞行至快車道邊緣通過，潛藏交通安全風險。紅綠燈秒數方面，中山路約為20秒、縣民大道約為30秒，現已調整為錯開設計，讓行人得以分段通行，減少必須奔跑過馬路情況。

新北市議員劉美芳表示，府中捷運站是板橋重要交通中樞，平日人潮絡繹不絕，尤其二號出口銜接商圈與縣民大道一段，更是通勤族與購物人流交會的熱點。但多年來現場行穿線明顯不足，導致通行效率低落。她指出，自接獲地方反映後便即刻啟動協調，5月下旬展開第1次會勘，歷經3次現勘後終於取得共識，將由交通局主責統籌，並邀集警察局、養工處與區公所共同執行改善作業。

「不管未來遊龍陸橋是否存續，行人地面動線的改善勢在必行。」劉美芳強調，許多市民對空橋使用率低、無障礙不便等問題反映已久，現階段首要任務是優先提升地面動線品質，讓行人過馬路時不用再以奔跑換取安全。她也表示，將持續監督工期進度與完工品質，確保工程如期如質完成。

新北市議員黃淑君指出，早在過去便有民眾反映從重慶路過來的人行空間不友善，許多住戶為了趕上綠燈時段必須「用跑的」過馬路。她表示，以往有空橋可供使用，行人時間壓力較小，如今若三向動線皆需經由行穿線，未來相關秒數設計須同步檢討，否則行人過馬路都必須自中山路一路跑到捷運站，恐釀安全隱憂。

新北市交通局主責統籌此案，並已邀集警察局、養工處及區公所等相關單位完成三次會勘，確認將進行多項地面動線改善措施，包括拆除部分分隔島、增設寬1.5米的行穿線與無障礙斜坡道等。交通局表示，相關工程預計7周內完工，完工後將有效紓解人行壅塞情形，提升通行效率與行人安全。

新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生交通安全疑慮。記者張策／攝影
新北板橋府中捷運站二號出口鄰近府中商圈與縣民大道，是市民通勤、採購與轉乘的重要節點，每逢尖峰時段行人通行壅塞，不僅彼此碰撞，更常需繞過分隔島、與車爭道，衍生交通安全疑慮。記者張策／攝影

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