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電動公車爆炸起火難控制 藍議員提3建議防災

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北國民黨議員黃心華今在議會質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北國民黨議員黃心華今在議會質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

台北一輛電動公車日前疑似電池異常爆炸起火，新北國民黨議員黃心華今質詢指出，提出3項建議，包括建立電動車報廢儲放管理指引、強化對電動車火警應變訓練與裝備投資，並建立跨局處協調SOP，因應電動載具帶來的複合性挑戰。新北市長侯友宜說，台北的案例給他們很多警惕，會在司機教育訓練中加強應變機制。

黃心華指出，據國外研究單位統計，截至2024年1月，全球25萬輛電動公車中，已發生至少27起火災事故，雖然電動車燃燒事件並不頻繁，但一旦發生電池起火就非常劇烈且難控制。台灣近期也接連傳出重大案例，包括今年5月新店青潭郵局外，706台電動機車堆放區起火，6月台北市262路電動公車燃燒事件，凸顯電動載具除使用階段存在風險外，連報廢後儲放管理，也成為新的安全漏洞。

黃心華提醒，新北作為全國人口最多、交通需求最繁重的直轄市，未來勢必大規模導入電動載具，市府不能僅著眼於公共運輸載具汰換補助及充電設施的建置，應同步強化消防、逃生應變能力、報廢管理機制，以及跨局處整合協調。

黃心華也提出建議，借用強降雨時使用的「防水擋板」，搭設在著火車輛周圍，讓消防車噴灑出的消防水持續累積，成為臨時的降溫水池，有利於降溫及防止電池復燃。

侯友宜說，台北電動公車起火的案例給他們很多警惕，會在司機教育訓練中加強應變機制；交通局長鐘鳴時也說，廢棄電動車輛存放跟燃油車不同，會考量安全空間的建立，另外電動公車從起火到爆炸僅3分鐘，必須落實每個司機的教育訓練中，未來會持續辦理。

議員黃心華建議，借用強降雨時使用的「防水擋板」，搭設在著火車輛周圍，讓消防車噴灑出的消防水持續累積，成為臨時的降溫水池。圖／新北議員黃心華提供
議員黃心華建議，借用強降雨時使用的「防水擋板」，搭設在著火車輛周圍，讓消防車噴灑出的消防水持續累積，成為臨時的降溫水池。圖／新北議員黃心華提供

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