大漢溪濕地夏荷盛開 市府邀民眾走訪夏日賞花秘境

盛夏腳步將近，新北市大漢溪沿岸濕地悄然披上粉紅新衣，大片翠綠荷葉浮於水面，清新脫俗的荷花朵朵綻放，在河畔微風中輕搖生姿，倒映於水中的倩影如畫，引人流連忘返。新北市高灘處指出，目前正值荷花盛開期，邀請市民暑假期間攜家帶眷前來賞荷，感受夏日專屬的濕地風光。

高灘處表示，大漢溪沿線多處人工濕地包括上游的樹林鹿角溪濕地、中游板橋浮洲濕地及新海濕地，均可見荷花盛放景色。今年花期預計將持續至8月，推薦民眾選擇清晨或傍晚前往，避開烈日之餘，也能欣賞到荷花最優雅的樣貌，來一場說走就走的賞荷輕旅行。

高灘處處長黃裕斌指出，無論晴空萬里還是細雨輕灑，荷花皆有不同風采，適合拍照與賞景。他建議，攝影愛好者可把握晨間光線柔和、色彩飽和的9點至11點間前往，亦可選擇傍晚時分搭配絢爛晚霞，拍攝出極具詩意的荷花作品。像是經常造訪濕地攝影的吳小姐便分享，每年夏天荷花盛開時，她總會帶著相機走訪大漢溪沿岸，「只要用心觀察，每一朵荷都有屬於自己的表情與風格。」