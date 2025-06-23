聽新聞
0:00 / 0:00
大漢溪濕地夏荷盛開 市府邀民眾走訪夏日賞花秘境
盛夏腳步將近，新北市大漢溪沿岸濕地悄然披上粉紅新衣，大片翠綠荷葉浮於水面，清新脫俗的荷花朵朵綻放，在河畔微風中輕搖生姿，倒映於水中的倩影如畫，引人流連忘返。新北市高灘處指出，目前正值荷花盛開期，邀請市民暑假期間攜家帶眷前來賞荷，感受夏日專屬的濕地風光。
高灘處表示，大漢溪沿線多處人工濕地包括上游的樹林鹿角溪濕地、中游板橋浮洲濕地及新海濕地，均可見荷花盛放景色。今年花期預計將持續至8月，推薦民眾選擇清晨或傍晚前往，避開烈日之餘，也能欣賞到荷花最優雅的樣貌，來一場說走就走的賞荷輕旅行。
高灘處處長黃裕斌指出，無論晴空萬里還是細雨輕灑，荷花皆有不同風采，適合拍照與賞景。他建議，攝影愛好者可把握晨間光線柔和、色彩飽和的9點至11點間前往，亦可選擇傍晚時分搭配絢爛晚霞，拍攝出極具詩意的荷花作品。像是經常造訪濕地攝影的吳小姐便分享，每年夏天荷花盛開時，她總會帶著相機走訪大漢溪沿岸，「只要用心觀察，每一朵荷都有屬於自己的表情與風格。」
市府提醒，賞荷期間請民眾留意環境整潔與安全，避免踐踏濕地植栽，共同維護這處市區難得的自然秘境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言