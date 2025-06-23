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昔日汐止火車站電祶故障被逐日記錄 今成最先更新車站

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
立委廖先翔今天說，汐止火車站長年存在電梯、手扶梯老舊及故障率高的問題，台鐵調漲票價更應提供服務品質，要求更新。圖／取自廖先翔臉書
立委廖先翔今天說，汐止火車站長年存在電梯、手扶梯老舊及故障率高的問題，台鐵調漲票價更應提供服務品質，要求更新。圖／取自廖先翔臉書

台鐵新票價今起實施，平均調漲26.8％。立委廖先翔今天說，汐止火車站長年存在電梯、手扶梯老舊及故障率高的問題，調漲票價更應提供服務品質。日前邀台鐵團隊會勘後，台鐵已回明年更新電梯，手扶梯則會在後年汰換，提升運行穩定性與安全性。

汐止火車站的手扶梯故障率高，在2010年間曾經成為網路熱門話題，有人以「日記」的方式，在網站論壇逐日記錄汐止火車站電（扶）梯，正常運作或故障，加上網友一起探討台鐵其他問題，持續記錄了1年多的時間。

廖先翔今在臉書貼文表示，今天是台鐵票價正式調漲的第一天，既然票價上調，民眾負擔增加，台鐵就更應該同步提升設施與服務品質，回應通勤族與在地居民的期待。

汐止火車站長年存在電梯、手扶梯設備老舊，以及故障率高的問題，對長者、身障者與育兒家庭造成極大不便與安全疑慮。廖先翔指本月19日邀集台鐵團隊前往汐止火車站會勘，要求回應他先前提出的「全面汰換電梯與手扶梯」建議。

廖先翔轉述台鐵回應內容，指電梯更新作業已上網公告招標，預計9月決標，今年底啟動汰換，預計2026年全面更新完成。完成後的電梯開口將加大，使用更便利、安全。汐止車站與台北車站將是並列最早啟動電梯汰換工程的兩座車站。

汐止車站手扶梯預計2027年全面汰換，大幅提升運行穩定性與安全性，解決民眾長期反映的問題。這次將不再採最低價決標，而是改採「評選方式」辦理，兼顧價格與品質，避免過去因低價導致品質不佳、維修頻繁的情況。

廖先翔表示，除了站體設施，他也在上任立委後，推動啟動「新一輪10年購車計畫」，逐步淘汰老舊車廂、引進新型列車，全面提升乘車品質與安全。民眾有權期待「漲價＝升級」，他會持續監督工程與政策進度，讓每一分票價都能轉化為更安全、舒適、可靠的公共運輸環境。

火車站 汐止 台鐵

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