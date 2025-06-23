快訊

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

聽新聞
0:00 / 0:00

麻疹、百日咳有疫情…千名國小新生未打疫苗 北市加開聯醫門診

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
麻疹跟百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，衛生局考量北市雙薪家庭較多，除有186間合約醫療院所提供接種外，聯醫12區院外門診皆提供接種服務，鼓勵家長就近帶孩童完成接種。記者洪子凱／攝影
麻疹跟百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，衛生局考量北市雙薪家庭較多，除有186間合約醫療院所提供接種外，聯醫12區院外門診皆提供接種服務，鼓勵家長就近帶孩童完成接種。記者洪子凱／攝影

麻疹百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，考量到北市雙薪家庭較多，除有186間合約醫療院所提供接種外，聯醫12區院外門診皆提供接種服務，鼓勵家長就近帶孩童盡快完成接種。

目前公費兒童常規疫苗共9種19劑，其中幼兒在出生至3歲間需完成8種疫 苗共17劑接種，5歲至入學前應接種「麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）第2劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一）1劑」等2劑疫苗，並於開學繳交「預防接種時程及紀錄表」影本，以利學校查核。

疾病管制科長張惠美指出，疫情過後大多數家長都認知道疫苗重要性，接種率也逐年提升，從2020年的93.6%增加到去年的97.8%，今年預計有1萬6000名學童將入小學，目前施打狀況約94%，但仍有900多位孩子至少有一劑疫苗尚未接種，加上國內目前麻疹跟百日咳還是有零星疫情，近期也不斷呼籲家長在開學前讓孩子完成接種。

張惠美說，考量到雙薪家庭較多，為讓家長能夠方便帶孩子，北市聯醫附設十二區院外門診提供幼兒常規疫苗的免費接種服務，此外，北市共186家合約醫療院所提供接種，民眾可選擇住家或工作地點附近接種疫苗。

麻疹 衛生局 百日咳 疫苗

延伸閱讀

江宜樺稱大罷免國民黨恐掉10席 戴錫欽：北市1席都不能少

非狂犬病主要風險動物 家貓7月1日起有條件免打疫苗

南投採購腸病毒71型疫苗 供弱勢嬰幼童免費接種

台中麻疹確診者足跡曝！一中商圈、公益路餐廳等6處　

相關新聞

麻疹、百日咳有疫情…千名國小新生未打疫苗 北市加開聯醫門診

麻疹跟百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，...

申請服務被咆哮！身障者痛訴開倒車 籲蔣萬安落實公約

身障團體今控北市府自立生活政策「開倒車」。患罕見脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟痛訴，自己申請自立生活服務時，疑似遭到委員言語羞...

即日起至7月20日活動工程多 北市府籲多用大眾運輸

台北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多...

出訪巴黎最好逛不是老佛爺 蔣萬安來這挖寶：想來擺攤

北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興...

巴黎取經「防借嘸車」蔣萬安讚共享單車Vélib尖峰優惠

北市長蔣萬安訪巴黎，趁城市峰會空檔，率團隊體驗巴黎市政廳前的共享單車。蔣親自體驗巴黎共享單車Vélib租借，為避免尖峰借...

汐止北山大橋機車道藏危機 爭取國3增匝道疏散車流

新北汐止區通往台北南港的北山大橋，機車專用道呈現大彎道，潛藏危機。民代促市府爭取在國3南下南港交流道增設匝道接環東快速道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。