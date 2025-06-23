麻疹、百日咳有疫情…千名國小新生未打疫苗 北市加開聯醫門診

麻疹跟百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，考量到北市雙薪家庭較多，除有186間合約醫療院所提供接種外，聯醫12區院外門診皆提供接種服務，鼓勵家長就近帶孩童盡快完成接種。

目前公費兒童常規疫苗共9種19劑，其中幼兒在出生至3歲間需完成8種疫 苗共17劑接種，5歲至入學前應接種「麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）第2劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一）1劑」等2劑疫苗，並於開學繳交「預防接種時程及紀錄表」影本，以利學校查核。

疾病管制科長張惠美指出，疫情過後大多數家長都認知道疫苗重要性，接種率也逐年提升，從2020年的93.6%增加到去年的97.8%，今年預計有1萬6000名學童將入小學，目前施打狀況約94%，但仍有900多位孩子至少有一劑疫苗尚未接種，加上國內目前麻疹跟百日咳還是有零星疫情，近期也不斷呼籲家長在開學前讓孩子完成接種。

張惠美說，考量到雙薪家庭較多，為讓家長能夠方便帶孩子，北市聯醫附設十二區院外門診提供幼兒常規疫苗的免費接種服務，此外，北市共186家合約醫療院所提供接種，民眾可選擇住家或工作地點附近接種疫苗。