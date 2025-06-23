申請服務被咆哮！身障者痛訴開倒車 籲蔣萬安落實公約

身障團體今控北市府自立生活政策「開倒車」。患罕見脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟痛訴，自己申請自立生活服務時，疑似遭到委員言語羞辱，且申請時間內容限制重重，導致生活破碎難自主。籲市長蔣萬安立即糾正，落實「身心障礙者權利公約」(CRPD)精神。

今年40歲、本身也是台灣障礙者權益促進會副秘書長的劉于濟說，原本他是長期聘僱外籍看護，協助生活自理，但高費用造成家庭沉重負擔，今年他決定轉而申請社會局的自立生活與長照居家服務。卻在委員會的審議中，有委員對其「咆哮」，質疑其妻子為何不提供夜間翻身服務？並強調「夫妻有照顧義務」，讓他感到被侮辱，質疑違反人權價值。

最終劉于濟獲核定每月144小時服務時數，讓他質疑，根本遠不足以應付其24小時需求，且許多服務項目被限制。加上因單位不同，服務內容切割零碎，被迫去配合服務人員時間，失去生活的自主性。即使夜間居服員臨時請假，社會局也冷漠回應無法以個人助理支援。

北市身心障礙者權益保障小組委員Yukih Pupuy則呼籲社會局，不應推卸障礙者生活權利，讓優先使用長照成為服務門檻。他也指出，近期也有大量陳情，反映個人助理服務申請標準不明、頻繁遭駁回，2024年未成案比例甚至高於成案，質疑嚴重違背CRPD精神。

北市社會局表示，自立生活支持服務的個人助理，是屬於一對一專人服務，考量預算及個人助理人力有限，對於有專家委員提到由其妻子提供夜間翻身服務，是基於民法夫妻應有同居、扶養及互相扶持之義務，才詢問劉先生個案的家庭支持狀況，是希望兼顧整體障礙者使用資源、及盡可能最大化提供服務。

社會局說，北市長期積極推動自立生活服務，近5年預算由110年1582萬餘元，逐年提升至114年已提升至超過2922萬元，成長約1.84倍。服務人數亦逐年提升，至114年服務人數已達161人，均為全國之冠。