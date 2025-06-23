快訊

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

即日起至7月20日活動工程多 北市府籲多用大眾運輸

中央社／ 台北23日電
台北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多搭乘捷運、公車及YouBike等大眾運輸，降低影響。聯合報系資料照
台北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多搭乘捷運、公車及YouBike等大眾運輸，降低影響。聯合報系資料照

北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多搭乘捷運、公車及YouBike等大眾運輸，降低影響。

台北市交通局發布新聞指出，6月23日至7月20日4週間，有重大活動、工程施工展開，預計會影響交通，活動部分包含五月天25週年巡迴演唱會台北站有數場進行，以及Netflix魷魚遊戲3影集宣傳活動展開。

工程方面，例如捷運萬大線在中正區、萬華區，環狀線南環段在文山區、信義線東延段在信義區、環狀線北環段在士林區，以及「民權大橋上部結構改建工程」、「中正橋改建工程」等其他道路工程進行。

相關活動及工程進行的時間、區位、封閉車道等詳情，可至北市交通局官網新聞稿查閱附表。

環狀線 捷運 北市

延伸閱讀

博愛座走入歷史？ 衛福部：支持參考國外改「優先席」

桃市前秘書長詹榮鋒病逝 張善政：他將畢生奉獻給國家

影／號誌路口施工 10幾輛車經過慘遭科技執法依這理由開罰

監造台鐵電梯工程涉索賄 建築師二審仍被判7年6月

相關新聞

麻疹、百日咳有疫情…千名國小新生未打疫苗 北市加開聯醫門診

麻疹跟百日咳目前仍有零星疫情，北市衛生局指出，今年9月預計入學1.6萬學齡前兒童中仍有超過900位學童尚未完成疫苗接種，...

申請服務被咆哮！身障者痛訴開倒車 籲蔣萬安落實公約

身障團體今控北市府自立生活政策「開倒車」。患罕見脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟痛訴，自己申請自立生活服務時，疑似遭到委員言語羞...

即日起至7月20日活動工程多 北市府籲多用大眾運輸

台北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多...

出訪巴黎最好逛不是老佛爺 蔣萬安來這挖寶：想來擺攤

北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興...

巴黎取經「防借嘸車」蔣萬安讚共享單車Vélib尖峰優惠

北市長蔣萬安訪巴黎，趁城市峰會空檔，率團隊體驗巴黎市政廳前的共享單車。蔣親自體驗巴黎共享單車Vélib租借，為避免尖峰借...

汐止北山大橋機車道藏危機 爭取國3增匝道疏散車流

新北汐止區通往台北南港的北山大橋，機車專用道呈現大彎道，潛藏危機。民代促市府爭取在國3南下南港交流道增設匝道接環東快速道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。