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出訪巴黎最好逛不是老佛爺 蔣萬安來這挖寶：想來擺攤

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。圖／北市府提供
北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。圖／北市府提供

北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。

蔣還相當認真地想幫自己及家裡二寶、三寶挑老汽車玩具，其中蔣也對一系列法國郵政黃車模型、及1934至1935年米其林評鑑手冊產生濃厚興趣。

蔣萬安說，以前大寶、還有現在二寶、三寶對小汽車特別著迷，現在家裡真的是多到裝不下，都可以也來擺二手市集，甚至小朋友愈來愈喜歡有小細節的設計，例如車門可以打開、後車廂打開等細節。

蔣逛完之後相當開心，表示這些舊物承載時光痕跡，可能歷經不同國家與世代，最終在市集重獲價值，成為藝術家與旅客眼中的寶藏。

蔣肯定巴黎所展現的「惜物文化」正呼應「巴黎協定」十周年所強調的永續精神，同時他也分享北市環保局近年亦推動再生家具展示場，不僅有效減少廢棄物，也實踐資源再利用。他期許未來臺北能有更多舊物市集，讓市民透過物件重拾生活溫度與記憶。

北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。圖／北市府提供
北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。圖／北市府提供

巴黎協定 家具 二手市集

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