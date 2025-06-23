出訪巴黎最好逛不是老佛爺 蔣萬安來這挖寶：想來擺攤

北市長蔣萬安出訪巴黎，當地時間6月22日走訪巴黎旺夫（Vanves）二手市集，蔣對老書畫、器皿、家具，尤其老玩具特別感興趣，還自爆自己家裡玩具汽車已經多到擺不下，也都可以來擺二手市集。

蔣還相當認真地想幫自己及家裡二寶、三寶挑老汽車玩具，其中蔣也對一系列法國郵政黃車模型、及1934至1935年米其林評鑑手冊產生濃厚興趣。

蔣萬安說，以前大寶、還有現在二寶、三寶對小汽車特別著迷，現在家裡真的是多到裝不下，都可以也來擺二手市集，甚至小朋友愈來愈喜歡有小細節的設計，例如車門可以打開、後車廂打開等細節。

蔣逛完之後相當開心，表示這些舊物承載時光痕跡，可能歷經不同國家與世代，最終在市集重獲價值，成為藝術家與旅客眼中的寶藏。