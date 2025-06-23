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巴黎取經「防借嘸車」蔣萬安讚共享單車Vélib尖峰優惠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安訪巴黎，趁城市峰會空擋，率團隊體驗巴黎市政廳前的共享單車。圖／北市府提供
北市長蔣萬安訪巴黎，趁城市峰會空擋，率團隊體驗巴黎市政廳前的共享單車。圖／北市府提供

北市長蔣萬安巴黎，趁城市峰會空檔，率團隊體驗巴黎市政廳前的共享單車。蔣親自體驗巴黎共享單車Vélib租借，為避免尖峰借不到車等困擾，Vélib設計有尖峰優惠，引導使用者將車停至特定據點協助分流與調度，蔣萬安讚許表示值得台北參考。

蔣也在這次巴黎城市峰會中，與國際分享北市政府團隊上任後推動YouBike「前30分鐘免費」政策，根據統計已有約25%的市民從私有運具轉向大眾運輸。

蔣萬安出訪巴黎除了參加巴黎城市峰會，也深入了解巴黎在永續城市與人本交通方面的推動成果。蔣體驗巴黎市政廳前的共享單車Vélib，車輛本身與台北的YouBike相似，皆具備可調式座椅與變速裝置，但最令蔣印象深刻的是，巴黎透過鋪設清晰可辨的自行車道，並以分隔島區隔雙向車道，有效提升騎乘安全與舒適性。

蔣萬安表示，巴黎多年來積極打造行人與自行車友善的交通環境，成效令人印象深刻，期盼將寶貴經驗帶回台北，持續朝「宜居永續城市」的願景邁進。

另外，蔣萬安也與參訪團實地走訪瑪黑區限行區，觀察當地警察執行交通管制。該區2023年11月起實施「限行區」政策，在兼顧居民通行便利的同時，也有效達成環境友善目標。

蔣稱許巴黎在交通引導方面的標示設計，透過簡潔明確的圖像取代繁瑣文字，讓駕駛得以提早辨識並改道，不僅提升交通效率，也優化市容美感。他強調，台北在推動人本交通與歷史街區再生的過程中，可參考巴黎的作法，持續朝「宜行、宜居」的城市目標邁進。

蔣萬安表示，巴黎多年來積極打造行人與自行車友善的交通環境，成效令人印象深刻，期盼將寶貴經驗帶回台北，持續朝「宜居永續城市」的願景邁進。圖／北市府提供
蔣萬安表示，巴黎多年來積極打造行人與自行車友善的交通環境，成效令人印象深刻，期盼將寶貴經驗帶回台北，持續朝「宜居永續城市」的願景邁進。圖／北市府提供

蔣萬安 巴黎 共享單車

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