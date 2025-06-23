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輝達進駐帶動住房需求 北士科周邊擬擴大公劃都更區

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北報導
有房仲觀察，輝達宣布台灣總部落腳北士科消息傳出後，周邊成交量成長1成以上，因需求增加、供應減少，房價有期待空間。圖／聯合報系資料照片
有房仲觀察，輝達宣布台灣總部落腳北士科消息傳出後，周邊成交量成長1成以上，因需求增加、供應減少，房價有期待空間。圖／聯合報系資料照片

北市長蔣萬安喊大都更時代，更新處規畫北士科周邊500公尺內13.2公頃為公劃更新地區。更新處表示，輝達宣布台灣總部將落腳北士科，企業「定錨效應」會帶動北士科周邊剛性居住需求，加上政府獎勵措施，將促使建商及地主更加積極投入都更。

有房仲觀察，輝達宣布台灣總部落腳北士科消息傳出後，周邊成交量成長1成以上，因需求增加、供應減少，房價有期待空間。

北士科全區面積約94.38公頃，緊鄰石牌、明德、芝山及士林站，未來環狀線開通後將延伸進該區域，從2009年變更都市計畫後房價逐年提升，目前華碩、和碩、英業達等大型企業已深耕多年，輝達宣布進駐後將帶來定錨效應，可望帶動周邊住房需求。

北市更新處長詹育齊表示，市府去年辦理修訂「北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，面對北士科住房需求增加，今年7月將針對都更範圍擴大送都委會審議，內容涵蓋周邊500公尺範圍，將新增9.53公頃的公劃更新地區，總面積將達13.2公頃。

詹指出，被畫為公劃更新地區後，形同建物所有權人取得都更「門票」，有助縮短整合時程。公劃更新地區都更同意比率門檻為75%，較自劃更新單元的80%更低，且能獲得比自劃高1.5%的容積獎勵。

住商企畫研究室執行總監徐佳馨表示，北士科相較其他科技園區，房價及成交量一直不如預期，在輝達宣布設廠後，成交量或預售量都成長1成以上，顯示需求增加。

都更 輝達 房價 北士科

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