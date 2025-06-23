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星期評論／通勤狀況多 蔣市府拚綠運輸還有長路

聯合報／ 本報記者邱書昱
台北市大都會客運262線電動公車日前爆炸起火。圖／聯合報系資料照片
台北市大都會客運262線電動公車日前爆炸起火。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安遠赴巴黎風光出席全球氣候行動峰會10周年盛典，要分享北市環境治理、淨零碳排與綠運輸成就，但台北捷運上周又出狀況，還發生首起電動公車行進間失火案，要徹底達成綠運輸，仍有漫漫長路要走。

蔣萬安上任後，綠運具政策多有著墨，也喊出捷運六線齊發2.0，展現減少私人運具的決心，但日均載運量達200萬人次的北捷，營運管理卻未能及時跟上施政腳步，甚至頻拖後腿。

北捷本應是綠色運輸中流砥柱，短短半年卻狀況頻傳，本月17日通勤、通學尖峰時段，板南線車門異常嚴重影響旅客，進退不得的旅客只能無奈苦候，有人為趕時間改搭計程車，甚至開車，變相增加私人運具使用。若每逢上下班搭捷運都要賭運氣，誰還敢信任大眾運輸

同樣地，北市首起電動公車起火，雖然駕駛反應快，立即疏散乘客，卻已燒出民眾對全市858輛電動公車的疑慮，地方政府要達成國發會拋出2030年公車全面電動化目標，但不能只顧著衝數字，安全上路才是首要任務，否則像這次就得調度油車補位，「淨零碳排」破功。

北市府不該只喊口號、做國際宣傳，卻忽視市政基本功。綠運輸絕非單純的數字堆砌與進度裝點，而應建立在穩健、安全、可靠的大眾運輸系統上。

捷運不該頻出故障，電動公車不能再燒出疑慮，否則市民將離「綠」愈來愈遠，蔣市府遠赴巴黎之際，也該回頭省思，怎麼讓市民每天平安通勤。

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