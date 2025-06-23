北市公有停車場充電樁 30處未優先設B1

內政部今年4月訂有停車場等電動車充電設備安全指引，建議應優先設在地下1樓，但北市公有路外停車場充電設備，許多都未設在地下1樓或靠車道出口等處。議員指出，133處有30處未依指引設置，其中瑞光社宅、廣慈、萬華艋舺公園停車場甚至設在地下4樓。

北市停管處表示，停管處管轄的公有停車場都有符合消防規範、配置有滅火毯等。對於少數充電樁設置在地下2至4樓，會再與業者討論是否調整；若合約到期，也會在新合約要求廠商優先放置地下1樓，盡量符合規範。

電動車起火後燃燒快速，引發大眾憂心，有醫院擔心事故會造成安全危機，甚至規定電動車不能停放地下停車場。據統計，北市目前電動車約2萬4千輛，占比約3%，若加上油電混合車，比率更逾14%，居六都之冠。由於台北市近日才發生電動公車起火爆炸，韓國先前也有電動車在地下停車場爆炸，近8小時才撲滅，再度引發各界關注電動車安全管理。

北市議員陳宥丞說，內政部今年4月公告「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」，建議應優先設在地下1層，不宜設置在地下3層以下；不過檢視北市公有路外停車場，卻有30處設置在地下2樓或更下層位置，其中瑞光社宅充電樁甚至設在非常裡面的位置，相當危險。

停管處表示，有些停車場是從地下2、3樓才開始有停車格位，會依指引將充電樁設置在靠出入口處，盡可能符合指引規範。對於有些充電樁設置在地下4樓，會再與委外廠商討論，是否可先調整，如果不行，會等合約到期再來調整。

朝陽科技大學環境工程與管理系教授王文裕表示，停車場充電設備若未設置在靠上樓層或出口，的確會有較大風險。尤其目前多數停車場每層樓都連通，一旦火警，濃煙可能瀰漫各停車樓層，造成數百輛車受影響，後續理賠也是很大問題。但是若設在地下1樓，不僅較有辦法快速滅火，風險也比較小。

不過，議員詹為元說，充電設備裝置可能與電路有關，有些設在地下1樓以下樓層可能是因受限管線，所以重點應是放在滅火毯等配套應更完整。