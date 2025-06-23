汐止北山大橋機車道藏危機 爭取國3增匝道疏散車流

新北汐止區通往台北南港的北山大橋，機車專用道呈現大彎道，潛藏危機。民代促市府爭取在國3南下南港交流道增設匝道接環東快速道路，減少北山大橋車流量，或許能開放機車行駛主線，也才有機會截彎取直改建機車道。

新北市交通局表示，將與北市府合作推動國3接環快，交通部高公局對邊坡滑落及交通維持措施有疑慮。交通局5月續提審議，高公局排定7月10日開初核會議。

議員白珮茹說，早年交通建設比較不重視機車族權益，北山大橋往南港方向，機車道與主線汽車右轉匝道上環快易生衝突，機車道無法直行下橋，而是設計成大彎道，不只繞行增加行車時間，也提高事故風險，造成機車族心理壓力及安全威脅。

北山大橋機車道規畫為人詬病，因大同路接北山大橋路段路幅有限，且沿線建物密集，市府2019年曾評估採高架方式銜接北山大橋，因涉及用地取得與拆遷，施工困難且工程風險高，不具可行性。

白珮茹表示，要改善北山大橋困境，應先爭取國道3號南港交流道南下出口增設匝道銜接南港聯絡道通往環快，這樣一來，從國3要走環快的汽車，雖然多繞一段路，但全線走高架路，不用下新台五路交流道。

白珮茹說，若能新設匝道分流，北山大橋的汽車數下降，或許就能讓機車族行駛北山大橋2線車道，機車道可以封閉，並比照浮洲橋模式，改為立體化，不用繞大彎道的機車專用道。

交通局表示，市府向高公局提出申請國3南港交流道增設南下出口匝道，高公局自2022年起陸續開過3次初核會議，雙北市府取得共識將合作推動，以爭取國3增設南出口匝道銜接南港聯絡道為優先任務，依運輸模式分析，完工之後約可移轉北山大橋30至40%車流量，會在完工後3個月內觀察大同路交通量，了解移轉分流情形，再檢討北山大橋改善方案。

汐止區厚德里長陳有諒說，行駛北山大橋主線的汽車約7成都是要上環東快速道路，若開放機車行駛主線，要避免汽機車流交織引發事故。汐止區北峰里長陳南海也會騎機車走北山大橋，他認為機車道會危險，騎車方式很關鍵，他若騎慢一點，就會被後方的機車催促，擔憂截彎取直有後遺症，若機車多，回堵可能更嚴重。

立委廖先翔說，北山大橋要改善機車安全，最簡單方式是開放汽機車混流，先前快車道假日開放機車行駛，呼籲市府盡速開放機車平日也能行駛主線車道。國3南下新設匝道銜接環東大道案已在審議，會協助市府爭取早日核定。

交通局專委林昭賢回應，北山大橋平日尖峰時段車流是假日數倍，因此平日不開放機車行駛主線車道。汐止警分局統計，今年以來北山大橋共受理13件交通事故。