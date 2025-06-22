靈鷲山開山42周年、福城開城雙喜同慶 AR科技與佛互動

靈鷲山今天舉辦開山42周年慶暨福城歡喜開城儀式，千人齊聚一堂，體驗山海間幸福滿滿的「福味」，並邀請民眾走進福城，體驗AR科技互動，感受佛法智慧跳出經典，看得見佛法、摸得著祝福、玩得開心的沉浸體驗之旅。

靈鷲山今年周年慶主題是「幸福啟城」，上午8時起無生道場千人大朝山啟程，重新找回人與土地的深厚聯繫，每一步虔誠頂禮跪拜，都是在憶念當年開山初心，也代表靈性覺醒，讓每個腳印成為生態永續的見證。今天並開放聖山導覽、共修「普門品」祈福。

內政部宗教及禮制司司長林清淇、交通部東北角風景管理處處長游麗玉、天帝教樞機主教蔡光思、新北市政府民政局主任秘書陳怡君、貢寮區長柯建輝、福隆福容大飯店總經理戴瑞宏、拱南宮主委楊吳玉華、東興宮主委林秀蘭等人出席開城盛典。

林清淇表示，靈鷲山在開山住持心道法師帶領下，重視宗教交流、公益慈善和環境生態，祝福福城未來成為東北角心靈和生態旅遊的地方。

近午時福城正式開城，常住法師帶領大眾到廣場送祝福給福城，貢寮實驗國中「雙龍搶珠」鼓樂表演氣勢磅礡，雙龍盤旋、珠光閃耀，象徵福城開城吉祥與圓滿。來賓將手上「五福旗」掛在祈福牆，高舉「萬福風車」傳遞祝福，代表福氣在人間流動，幸福種子遍灑十方。

靈鷲山也安排音樂家演出，為現場市集豐富好食攤位揭開幸福序幕，出席者共享美食和手作饗宴，還有蔬食與環境友善的KOL進行Podcaster對談。福城「有FU 生活節」市集、音樂展演等系列活動，將帶領民眾一路high到8月，體驗生活可以很佛、很有FU、很有福。

靈鷲山表示，有FU生活節規畫有FU市集、有FU食光、FU光靜心、有FU童樂會、日常FU光禪體驗五大主題體驗活動，從主題市集、百人靜心、森林餐桌、親子說故事劇場、頌缽行禪和抄經品茶體驗，希望透過五感沈浸式體驗，啟動民眾新生活型態。