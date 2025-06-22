汐止往南港北山大橋「大彎道」騎士嘆危險 國3匝道是解方

新北市汐止通往台北南港的北山大橋，機車專用道的「大彎道」潛藏危機。新北市議員白珮茹促進市府爭取中央支持在國3南下南港交流道，增設匝道接環東快速道路，藉以減少北山大橋車流量，或許就能開放機車行駛主線，也才有機會截彎取直改建機車道。

新北市交通局表示，已與北市府有合作推動國3接環快，交通部高速公局對邊坡滑落及交通維持措施有疑慮。交通局5月間續提審議，高公局排定7月10日召開初核會議。未來匝道若完工，再觀察移轉北山大橋的車流量，檢討機車道改善方案。

白珮茹說，早年交通建設比較不重視機車族權益，因此北山大橋往南港方向，機車道與主線汽車右轉匝道上環快「衝突」，所以機車道無法直行下橋，而是設計成一個大彎道，不只繞行增加行車時間，也提高事故風險，造成通勤的機車族心理壓力，甚至死亡威脅。

北山大橋機車道規畫為人詬病，但因大同路接北山大橋路段路幅有限，且沿線建物密集，市府2019年曾評估採高架方式銜接北山大橋，但因涉及用地取得與拆遷，施工困難且工程風險高，不具可行性。

白珮茹表示，因為北山大橋現況難以解決機車族的困境，所以應爭取國道3號南港交流道南下出口，增設匝道銜接南港聯絡道通往環快，這樣一來，從國3要走環快的汽車，雖然多繞一段路，但全線走高架路，不用下新台五路交流道，行駛大同路及北山大橋可能塞車。

白珮茹預計如果新設匝道分流，北山大橋的汽車數下降，或許就能讓機車族行駛北山大大橋2線車道，並通過交通管理，導引要行駛環快的汽車提早行駛右側車道。機車道則可以封閉，並評議比照浮洲橋的模式，重新興建立體化，不用繞大彎道的機車專用道。

交通局表示，市府向高公局提出申請國3號南港交流道增設南下出口匝道，高公局自2022年起，已依高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點，召開過3次初核會議。雙北市府已取得共識合作推動，高公局則擔心施工期間造成國道邊坡滑落，以及相通交通安全維護措施不夠完善。

交通局說，近期已研議新的替代措施，並在今年5月2日向高公局續提審議，排訂7月10日召開第4次初核會議。 作業要點規定，在初核確認完整及無誤後，才會送高速公路增設及改善交流道審議委員會審議。

交通局目前以爭取國3增設南出匝道銜接南港聯絡道為優先任務，依運輸模式分析，完工後約可移轉北山大橋30%至40%的車流量，並會在完工後3個月內觀察大同路交通量，了解實際移轉分流情形，再行檢討北山大橋交通改善方案。

交通局說，在國3增設匝道未完工前，已在北山大橋機車道增設圖形化標誌、減速慢行保持車距警告標誌，以及前方路口預告號誌，提醒機車騎士注意路況並減速慢行，避免發生事故。

汐止區擔任里長聯誼會長厚德里長陳有諒說，行駛北山大橋主線的汽車，約七成都是要上環東快速道路，若開放機車行駛主線，要避免汽、機車流交織引發事故。

汐止區北峰里長陳南海也會騎機車行駛北山大橋，他認為機車道會危險，騎士的騎車方式很關鍵。像他騎慢一點，就會被後方的機車「催促」。至於截彎取直也有後遺症，因為機車很多，回堵可能會更嚴重。

立委廖先翔說，北山大橋要改善機車安全，最簡單的方式就是開放汽機車混流，先前快車道假日開放機車行駛，已經幾年的時間，都沒有發生意外事故，所以他仍呼籲市政盡速開放機車平日也能行使主線車道。國3南下新設匝道銜接環東大道案已在審議，他會持續協助市府爭取早日核定。