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台南的「紅樹林秘境」在這裡 帶你探索秘境體驗生態之美
台南市南區喜樹抽水站到鯤鯓路間，有一條美麗且神祕的紅樹林水道，這裡離台南舊市區最近的自然地景，有大片已被列為易危植物的紅海欖，更是台灣紅海欖的母樹林。
南區公所今天下午在此舉辦「紅樹林秘境市集」，以樹葉拓印、種子創及在地美食，結合生態導覽、漫步紅樹林，認識海洋、愛護環境。
秘境市集第2場7月26日下午兩點半至五點舉行，呼應「國際紅樹林生態日」及市府觀光旅遊局「台南水域遊憩體驗活動」，包含紅樹林生態船之旅與海廢手作DIY課程，以及探索紅樹林生態。壓軸場活動訂於8月10日下午兩點半至五點半，結合海洋新樂園生態大探索活動，融合導覽解說、市集互動等多元內容，
台南市南區公所表示，延續去年度水上市集的成功模式，響應行政院「向海致敬」政策，結合生態導覽、手作工坊與在地美食，舉辦「紅樹林秘境市集」，今天是首場活動，並配合「世界海洋日」舉辦「遊趣4鯤鯓三部曲」，以淨灘、生態觀光船體驗及海洋主題市集為主軸，邀請民眾實際參與守護海洋的行動。
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