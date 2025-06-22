輝達進駐北士科居住需求增 市府擴大公畫增13.2公頃7月送都審

台北市長蔣萬安去年喊出「大都更時代」，啟動全市都更地區通盤檢討，更新處規畫北士科周邊500公尺內13.2公頃為公畫更新地區，7月送都審會審議，更新處說，輝達執行長黃仁勳宣布台灣總部將落腳北士科後「定錨效應」帶動了周邊需求。房仲也直言，消息傳出後成交量成長一成以上，需求增加、供應減少，房價確有期待空間。

北士科全區面積約94.38公頃，交通上緊鄰石牌、明德、芝山及士林站外未來環狀線開通後，也將延伸進開區域，從2009年變更都市計畫後房價逐年提升，而目前多家企業包含華碩、和碩、英業達等大型企業已深耕多年，輝達宣布進駐後更帶來定錨效應，快速催動產業群聚帶動周邊住房需求。

都發局表示，為滿足住房需求，社宅部分包含州美、新奇岩、永平、華榮等社宅目前共可提供逾600戶社宅，接下來包含預計年底完工的福國社宅365戶，明年7月完工的百齡水岸社宅266戶，周邊社宅存量可達1232戶除社宅外，都更也是居住與環境改善需求的重要手段，透過公畫和自畫更新地區兩種方式推動。

更新處長詹育齊指出，近兩年北投都更平均報核量為過去8年的1.8倍，報核量位居全市第二、士林都更量則為1.6倍，報核量位居全市第四名。截至5月，北投區都更案共計91案，其中16案為海砂屋，士林區則有95案其中11案為海砂屋，對於這些公告列管「須拆除重建」的海砂屋，市府採「迅行畫定更新地區」模式，將同意門檻進一步降至50%，並提供額外30%容積獎勵，協助重建。

詹育齊表示，市府去年辦理「修訂台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，全市更新地區從1073.87公頃增加到1439.65公頃，今年3月送都委會審議，而面對北士科住房需求增加，今年7月將針對都更範圍擴大送都委會審議，內容涵蓋周邊500公尺範圍新增9.53公頃的公畫更新地區，使得總面積達到13.2公頃。

詹育齊指出，被畫為公畫更新地區後，形同建物所有權人取得都更「門票」，有助縮短都更整合時程，且公畫更新地區都更同意比例門檻為75%，相較於自畫更新單元的80%更低，且能獲得比自畫高1.5%的容積獎勵。

住商企畫研究室執行總監徐佳馨表示，北士科相較於其他科技園區，房價及成交量一直都不如預期，但在輝達宣布設廠後，不管是成交量或預售量都成長一成以上，亦有不少預售屋完售，顯示需求量增加，特別是過去士林北投的換屋族群更是信心大振，甚至出現很多原先要出售賣家選擇繼續等待，在供應量減少、需求量增加的情況下，若輝達未來真在該處設廠，房價上確有可以期待空間。