館長辦第五屆成吉思汗健美賽 侯友宜、黃國昌、洪孟楷助陣

第五屆「成吉思汗全國健美公開賽」今於新北宏匯廣場登場，健身界指標人物「館長」陳之漢主持開幕典禮，並宣布今年自掏腰包400萬元，升級舞台與器材，盼給選手更好表現環境。新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌、國民黨立委洪孟楷出席，肯定館長多年來對健美運動的推動，盼健美成為全民運動風氣的一環。

館長陳之漢表示，從第一屆在戶外舉辦，到如今轉至宏匯廣場，台灣健美運動蓬勃發展，「雖然台灣不大，但健美人才絕對是世界數一數二」，他感性地說，每位選手在舞台上僅短短幾分鐘，但備賽過程的辛苦外界難以想像。他強調，今年自掏腰包花費約400萬元升級設備，「就是要讓這場比賽越辦越好，讓更多人看見台灣健美的價值」。

新北市長侯友宜表示，館長一路走來始終如一，從不麻煩別人，持續推動健美賽事，也不忘回饋社會，多次捐贈器材給警察弟兄。他說：「選手的成功背後，是無數歲月的自我挑戰，能讓健美運動從戶外走進城市，是不簡單的事，感謝館長的努力。」

民眾黨主席黃國昌連三年參加開幕典禮，他透露，去年腳傷無法運動，體態走樣，但今年在館長鼓勵下加入健身房，「第一次量體脂就爆表」，開始訓練後才明白選手上台的不易。他強調，要讓運動變成全民活動，才能帶動整體社會更健康、和諧。

立委洪孟楷則提到，看到選手發光發熱是所有支持者的共同期待，「一個人走1000步沒有什麼了不起，厲害的是一群人往同一個方向邁進一步，就是館長在做的事」他表示，今年9月中央即將正式成立「運動部」，未來將持續在國會為體育發展把關監督，並期盼中央與地方合作，讓台灣體育走向國際、邁向永續。

第五屆「成吉思汗健美公開賽」吸引全台菁英健美選手參賽，現場觀眾熱情不減，隨著主持人激情演講掌聲歡呼不斷，充分展現健美在台灣日益成長的能量。館長也承諾，未來會繼續努力推廣運動文化，打造更多正向力量。