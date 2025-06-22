金山蓮花季小旅行來了 導覽賞花外加農業手作

賞蓮花季節來臨，新北市金山區六三農村再生社區7至9月舉辦「蓮花季小旅行」，每人250元就可前往社區，體驗染布或剝蓮子、小蓮人手作、漫步觀賞黃頭鷺群飛美景，探索友善農耕、生態永續與文化共融之美。

新北市農業局表示，金山六三社區位於中山路轉入北22線一帶，坐擁北海岸山海交會獨特地理位置，成為知名的蓮花田秘境。鄰近的清水農地種植花朵碩大，色彩多樣的牡丹蓮，是夏季賞花的好選擇。

六三社區也利用富含礦物質的磺溪水源，孕育出優質甘藷、水稻、杜鵑苗。近年來積極推動友善耕作，鼓勵農民種植荷花，打造出兼具生態與景觀價值的蓮花田，並結合導覽解說、農村體驗及在地農特產餐食等多元行程。

農業局說，六三社區今年蓮花季小旅行共推出10個梯次，除了蓮花生態導覽、品嘗在地農村午餐，也會搭配染布、剝蓮子及手作DIY等不同的體驗活動，帶領民眾深度了解六三社區的農業生產與生態故事。

六三社區蓮花季小旅行即日起開放報名，有意參加者可掃描活動QRcode填寫報名表單，或透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動報名網站（https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/main.php）」報名。

染布體驗梯次為7月6日、8月3日、9月6日，剝蓮子體驗梯次為7月26日、8月9日、8月16日，小蓮人手作體驗梯次為7月27日、8月10日，漫步導覽觀賞黃頭鷺群飛體驗梯次為8月23、9月7日。