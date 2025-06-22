全台首個不老長智村示範區在平溪 最大挑戰如何說服患者受檢查

新北失智約5.5萬人，人口約4千人的平溪區是全台人口最老化聚落，高齡化比率達34.2%，每3人有1名長者，市府打造平溪成為「不老長智村」示範區2020年上路，建立「綠色通道」由平溪衛生所人員協助患者到台北慈濟醫院診斷，減少舟車勞頓，近年陸續有160多人就醫檢查，逾120人確診患失智症。

平溪區長李天民說，「不老長智村」除了提升就醫便利性，地方設有失智據點，長輩可到據點活動，延緩失智惡化速度，也減輕家屬照顧負擔。為營造友善步行環境，逐步改善放大交通號誌，讓失智者更易找到回家的路，老街石板路也有順平改善，打造友善長者行的環境。

「如何說服患者、家屬接受檢查是重要一步。」平溪衛生所護理長黃士美說，當長輩出現怪異言行、忘東忘西時，許多人視為老化退化會抗拒檢查，「不老長智村」計畫5年前啟動時，曾對平溪區長輩做普篩，鼓勵他們接受AD8問卷，之後推動綠色通道，與台北慈濟合作，透過衛生所安排陪同就醫，讓原本要跑多次的檢查過程，透過多科醫師會診，減少舟車勞頓，家屬、患者配合度有提高。

「患者、家屬的配合仍是最大挑戰。」黃士美坦言，推動失智計畫走了5年，雖然對失智的理解、認知有變好，仍有2至3成患者及家屬在檢查或治療過程會有抗拒，這時候常會需要請出衛生所退休的老主任、神經內科醫師林太仁幫忙說服，通常會告訴長輩「我們來檢查是不是記性變不好」，溝通過程避免用失智二字。

林太仁雖然去年已退休回到屏東老家，仍心繫平溪區長輩，每2周回平溪一趟幫忙看診，是「不老長智村」推手之一。

平溪區工作機會較受限，中壯年旅外比率高，兒孫通常晚上或假日才回家，平溪長輩偽獨居不少，黃士美說，衛生所除了鼓勵失智長輩到據點活動，也會協助申請居服員等長照資源，透過送餐等方式，確認長輩安全。

黃士美說，失智長輩通常體能還不錯，曾有九旬阿公搭車流落到桃園，警察從長輩包包內看到一張平溪衛生所紙條，循線幫助長輩找到回家的路。平溪區之前曾鼓勵長輩戴有定位功能的智能手表，目前戴的長輩不多，黃士美說，除了長輩戴不慣，山區GPS訊號不穩定位不夠精準也是一個問題。