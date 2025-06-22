全國綠竹筍冠軍在新北 28日希望廣場買冠軍筍

新北市是全國綠竹筍最大產區，今年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑，三峽區筍農賴阿龍榮獲有機組冠軍，另由新店區陳能恭榮獲產銷履歷組冠軍，雙料冠軍得主皆為評鑑比賽的常勝軍。新北市農業局預計6月28日在台北希望廣場辦綠竹筍展售會。

當天邀請冠軍筍王到場販售冠軍筍，現場也可以品嘗深坑綠竹筍鮮肉丸湯，當天消費打卡再送綠竹筍肉包1個，限量200份。

除了輔導農友推出高品質綠竹筍，新北市農業局鼓勵農友在竹林經營期間，每年12月至翌年2月，將生產力較差的老竹疏伐，並栽植健康竹苗，疏伐下來的老竹使用碎竹機粉碎並製成土壤有機肥，讓農業剩餘資源得於現地循環利用，同時施用於筍園以減少農友購買土壤、有機肥料費用。

近年為拓展新北綠竹循環應用可行性，更致力開發綠竹纖維製作的生活用品，延長資源投入的生命周期，期待建構「全循環，零廢棄」的永續農業，展售會現場將體驗全竹利用，有新鮮綠竹筍、好喝綠竹筍鮮肉丸湯可以採買、品嘗外，也展示綠竹筍加工品及綠竹樂器，更邀請台灣竹樂團至現場演出，歡迎市民朋友揪團來聽音樂、買好筍。

今年全國優質安全驗證綠竹筍評鑑有來自新北、台北、基隆、竹縣、雲林及屏東，共7縣市90名農友參賽，分為「有機組」及「產銷履歷組」進行評比，計有22項獎項，新北市奪下兩組的冠、亞、季軍，新北筍農共拿下18個獎項。