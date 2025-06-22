北市公有停車場充電樁3成未符安全指引..3場還設在B4

北市日前電動公車起火引民眾憂安全。議員陳宥丞發現，北市公有路外停車場電動車充電設備，竟沒依內政部安全指引優先設B1、靠車道出口等處；清查133處公有路外停車場，30個設在不符規定位置，其中瑞光社宅、廣慈、萬華艋舺公園停車場甚至設B4。

北市停管處表示，台北市停管處管轄的公有停車場都有符合消防規範、也都配置有滅火毯，至於少數電動車充電樁設置在B2至B4，會再與業者討論是否調整，但若合約到期，也會在新合約要求廠商調整。不過有些停車場因B2以下才規畫為停車場，如民有市場停車場等，會依指引原則將充電樁設置在靠出入口。

根據統計，目前台北市的電動車數量約2萬4千部，比例約3%左右；若加上油電混合車，在北市比例已經超過14% ，為六都之冠。除近日台北市才發生電動公車起火意外，韓國先前也發生因電動車在地下停車場爆炸，將近8小時才撲滅，造成許多人因此嗆傷，，議員陳宥丞憂心，這些可能發生的火災意外，都應該要提前因應。

陳宥丞說，內政部今年4月公告「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引相關充電樁指引」，建議地下停車空間設充換電站設備、充電樁，應優先設置在地下1層，不宜設置在地下3層以下；並靠外牆或車道出入口，且通風相對良好區域，與出入口水平距離不大於60公尺；3公尺內不得堆放可燃物等。也有學者建議，應設置在地面層為主，或地下靠車道出口為輔，讓消防好救災。

不過檢視台北市公有路外停車場卻有30處設置在B2或更下層位置，其中內湖瑞光社宅、信義廣慈、萬華艋舺公園甚至將高風險設備的電動車充電樁，設置在B4，尤其瑞光社宅沒有設在車道出口位置，而是設置在非常後面的位置。

對此，停管處表示，有些停車場是從B2、B3才開始有停車格位，都會盡可能符合指引規範。對於議員指設置在B4的電動車充電樁格位，會再與委外的廠商討論，是否可能先調整，如果不行，會等合約到期，新合約就會要求充電樁及設備調整至較上樓層。