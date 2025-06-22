青年適性就業新北最高獎勵4.5萬 過來人：踏出第一步就有機會

各縣市都在關注青年失業率，新北市就服處為協助青年適性就業，開辦「全方位就業計畫」，對設籍或實際居住新北的18至29歲青年，及失業6個月以上或從事非典型工作青年，提供輔導津貼、轉業獎勵金及職訓補助，最高可達4萬5000元，符合資格者可到就服站台洽詢。

新北25歲女生小雪學校畢業後先在餐飲業當臨時人員，幾年過去仍在餐飲業做兼職。家人期待她找到符合志趣的工作，但小雪總是對於職涯方向感到迷惘。後來在朋友建議下前往就業服務站尋求協助，就服員評估後，邀她加入「青年全方位就業計畫」。

就服員先安排性格與能力測驗。小雪分享，她原本想透過餐飲業前場服務，磨練待人接物能力，被判讀為「多走了冤枉路」；原來她細心、有條理的性格，在測驗分析後，竟然是「會計工作的不二人選」，小雪終於意識到自己有這樣的潛力。

接下來就服員安排職涯諮詢師協助「履歷健檢」，小雪學到了在履歷開頭就吸引人資注意的技巧。模擬面試也是重要一環，小雪說，「我一開始不敢看人眼睛，聲音也會抖，經過練習，我終於可以大方介紹自己。」每次練習後，就服員都會給她正向支持，讓小雪逐步建立起信心。就服員推介就業面試，小雪錄取一家公司的會計助理，啟動新的職場之路。

「只要願意主動踏出第一步，就有機會走在屬於自己的道路。」為了感謝一路陪伴的就服員，小雪同意成為「全方位就業計畫」案例，也鼓勵還摸不清楚職涯目標的青年朋友們，不妨走進新北就服據點，善用公部門的青年就業資源來助一臂之力。