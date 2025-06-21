2025新北市鼓藝節開跑 侯友宜宣布啟動四場巡演

2025新北市鼓藝節21日晚間在新莊體育園區陽光草坪登場，由新北市長侯友宜擊鼓揭開序幕，象徵年度鼓藝盛典正式展開。今年新北市鼓藝節從新莊出發，結合在地與國際鼓藝團隊，透過地方巡演，讓更多市民感受鼓聲帶來的力量與感動。

新北市鼓藝節自2007年舉辦，源起於新莊這座兼具歷史文化與工藝傳承的地方。新莊不僅是大臺北地區早期的文化重鎮，因廟宇林立、民俗活動頻繁，帶動製鼓產業蓬勃發展，以享譽國際的「响仁和製鼓」為代表，成為台灣鼓藝文化的重要根據地。

新北市長侯友宜表示，鼓藝節從新莊出發，既是對歷史的致敬，也是文化傳承的起點。十九年來，鼓藝節持續巡演新北各地，累積超過127萬人次參與，成為深受市民喜愛的城市藝術節。

文化局指出，今年鼓藝節開幕場演出陣容堅強，從在地「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」活力開場，緊接著由「御鼓坊」和來自日本的太鼓大師小林義隆共演，明快節奏以及充滿爆發力的演出，跨國合作激盪創意火花；接著登場的「众擊坊」則以融合傳統與現代表演風格的廿四節令鼓，掀起全場高潮；壓軸由國際級團隊「優人神鼓」，帶來精心編排的「破曉」等曲目，在內斂深邃的鼓聲中為開幕夜畫下最震撼的句點。