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北市地租飆 地上權國宅戶吃不消

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市地上權國宅因公告地價飆漲，漲幅最高達98%，每年「地租」跟著攀升，住戶感嘆「未來都要還給政府，享受不到房價漲，卻要承擔吃不消的租金。」都發局允諾評估減免。

北市地上權國宅有影劇五村、萬寧、萬安國宅等共15棟、416戶，1998年公告出售，有50年房屋使用權，沒有土地持份。

依北市國民住宅地設定地上權實施要點，按土地最近一期申報地價年息5%計收租金，租金漲幅相較前一年期以調整10%為上限，超出部分不計收。

「連年飆漲的公告地價，未來會繼續增加國宅住戶居住成本。」議員陳宥丞憂心，以影劇五村國宅為例，1999年地價為每平方公尺2萬9000元，前年1月已達5萬7430元，漲幅高達98%；萬安國宅公告地價從3萬2100元漲到4萬8900元，漲幅52%。

內湖區瑞光路影劇五村國宅居民抱怨，內科帶動地價上漲，但地上權國宅住戶享受不到地價上漲的紅利，卻要先承擔地價上漲的負面效應。

陳宥丞認為，地上權住宅原是解決高房價下民眾的居住需求，卻因為沒有完善配套措施，住戶要承擔政府調漲公告地價、租金飆漲的苦果，完全違反住宅政策及居住正義。

北市都發局表示，地上權存續期間收取地租，不收權利金，以瑞光路253巷其中一戶土地持有面積38.86平方公尺計算，1999年全年地租為3萬3808元，前年增為4萬6507元。

都發局說，地上權國宅承購人負擔的權利與義務，皆是當年承購契約內簽訂。對於減免措施，會依契約及相關規定，檢視適法性、合理性與公平性後評估。

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