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龍年國一新生多 新北增逾90班

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市各國中20日舉行114學年度新生實體報到作業，比去年度增加逾90班，供不應求。圖／新北市教育局提供
新北市各國中20日舉行114學年度新生實體報到作業，比去年度增加逾90班，供不應求。圖／新北市教育局提供

龍年國一新生人數增加，新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，市長侯友宜也坦言「滿額學校壓力確實非常大」。教育局統計，新學年度比前一年增加逾90班，已撥款1800萬，提供26校58班設施所需，優先補助北大高中等學齡人口快速成長的重劃區學校。

日前議員張維倩先揭露永和國中及福和國中報名人數暴增，永和國中經遞補仍有44人落榜，放榜當天學生抱在一起哭，學校雖已把老師辦公室、專科辦公室挪給學生使用，但礙於量能有限，無法多開班級數。

議員蔡淑君表示，當初她爭取南勢國中非常久，今年9月終於即將開學，一次吸納300多名學生。市府應針對文小五用地要設置滿足0至12歲的學校，不然會來不及因應需求。

而淡水狀況較特殊，淡水國中、正德國中、竹圍國中因仍有餘裕，無法新設學校。議員陳偉杰說，淡水捷運方便，若家長在北市工作，就會讓孩子到士林北投學區就讀，由於淡海新市鎮人口漸增，提出開設淡水國中新市鎮校區，解決就學問題。

教育局回應，114學年度國一新生以板橋與新莊區增幅最為明顯，分別增加逾20班；林口區則因重劃區發展快速，預估增設逾10班；中和、三重、蘆洲、永和、三峽及汐止等地區亦因鄰近都會區及人口集中，呈現5至9班不等增班需求。

教育局表示，先核撥1800多萬是依各學校新生報到前預估，補助26所學校共56個班級，如北大高中、桃子腳國中小、土城國中、鳳鳴國中等學齡人口快速成長的重劃區學校，確保開學前教學空間及設施。

教育局說，實際班級數則根據6月20日國一新生報到情況調整，各校會依實際報到人數及學校原有設施設備資源彈性調配，並可自籌經費或專案報局辦理，將滾動檢討，確保學生就學無虞。

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