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2025新北市鼓藝節揭幕 台日跨國激盪出節奏火花

中央社／ 新北21日電

2025新北市鼓藝節今天晚間在新莊體育園區揭幕，新莊鼓藝團及光華國小大鼓隊首先登場，展現青春活力；「御鼓坊」與日本太鼓大師小林義隆共演，跨國激盪出明快節奏火花。

新北市文化局晚間發布新聞指出，新莊區兼具歷史文化與工藝傳承是早期文化重鎮，區內因廟宇林立、民俗活動頻繁，帶動製鼓產業蓬勃發展，自2007年舉辦新北市鼓藝節至今。

文化局表示，新莊是台灣鼓藝文化的重要根據地，以享譽國際的「响仁和製鼓」為代表，2025新北市鼓藝節晚間在新莊體育園區陽光草坪登場。

新北市長侯友宜與會致詞指出，新北市鼓藝節從新莊出發，結合在地與國際鼓藝團隊，是對歷史的致敬，也是文化傳承的起點。鼓藝節將透過地方巡演，讓更多市民感受鼓聲帶來的力量與感動。

文化局表示，晚間「御鼓坊」與來自日本的太鼓大師小林義隆共演，跨國激盪出火花；接著由「众擊坊」登場，以融合傳統與現代表演風格的廿四節令鼓，掀起高潮；晚間8時30分起，由重量級團隊「優人神鼓」壓軸，帶來「破曉」等曲目，展現精采震撼的鼓藝。

2025新北市鼓藝節晚間揭幕後，文化局指出，接續將於22日在蘆洲區長安公園忠義廟前、28日雙溪區雙溪火車站前廣場、29日土城區斬龍山遺址文化公園巡演。

日本 文化局

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