工商婦女協會新北講座 捐行動玩具車助偏鄉兒少

中華民國工商婦女協會今天攜手富邦慈善基金會舉辦「逆轉慢性病」講座，關心高齡者健康與財務安全，並捐贈1輛「行動玩具車」給新北市府，以利赴偏鄉關心兒少與遲緩兒。

結合企業與政府資源的「逆轉慢性病」大型公益講座今天在新北市三重區綜合體育館舉行，講座關切高齡化社會帶來的多重挑戰，積極推廣社會福利及健康生活。

中華民國工商婦女協會理事長何碧英會中表示，盼望活動能拋磚引玉，點燃社會關懷的熱情，讓大家重視每個家庭的健康與財務安全，並關懷弱勢。

新北市政府指出，為響應新北市玩具銀行送愛偏區計畫，協會捐贈1輛「行動玩具車」給新北市社會局，這輛「行動玩具車」未來將深入偏鄉社區，成為移動的遊戲與教育平台，陪伴弱勢兒童與特殊家庭及老人，可到偏鄉全齡共融。

代表受贈的新北市長侯友宜致詞表示，捐贈的「行動玩具車」具備玩具資源、育兒設備及童趣外觀，象徵機動性與溫暖的感動。他感謝協會長年響應社福政策，也支持「月經平權」及性別平等教育；並提醒詐騙方式不斷推陳出新，一定要隨時提高警覺。

會中，推廣整合醫學的醫師許瑞云及致力預防醫學的醫師鄭先安分從生活習慣、心理調適、營養與運動等主題，教導民眾如何擺脫對藥物的依賴、透過自我管理逆轉體質。

新北市政府指出，「行動玩具車」車體約為一般小巴士的大小、繽紛童趣的外觀設計，以行動便捷的服務模式，帶著玩具與教保老師深入偏鄉，在遊戲的過程中，落實加強親子互動、傳達親職教育、增進高齡與身障活化、促進社區共融等目標。