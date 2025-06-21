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北市公車駕駛開門對「山除薇害」比讚 恐被記過

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市一輛公車駕駛開車門對「山除薇害」比讚，恐已違規。圖／讀者提供
北市一輛公車駕駛開車門對「山除薇害」比讚，恐已違規。圖／讀者提供

大罷免進入第三階段首日，罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」上午在街頭造勢，過程中一輛公車經過時，司機把車停在行人穿越線上，打開車門，雙手對罷團比讚，疑似違規行為，也引來後方駕駛按喇叭示警。業者指出，若證實違規，至少給記過以上處分。

上午罷團造勢時，一輛中興巴士行經民權東路與吉林路口時，被人發現駕駛突然打開車門，對著罷團高舉雙手比讚，且雙手離開方向盤時，車輛仍在緩緩移動，因車短暫停留在行穿線上，引來後方車輛按喇叭示警。

對於駕駛的行為，北市交通局業務稽查科長梁筠翎指出，公車營駛中，應該依照標誌標線號誌行駛，不得停在行穿線上，也不應該有政治表態的行為。

至於是否會處罰駕駛？交通局指出，針對違規行為，會列入評鑑扣分，會要求公車業者加強所屬駕駛長的教育訓練，並要求業者落實執行。駕駛若違規，會列入評鑑扣分，業者對駕駛，也會依工作守則來做懲處。另外也會再向業者宣導，原則上尊重駕駛長自己的政治意向，但工作場合不應該有這樣的政治動作或言行。

客運業者也指出，疑似違規的是一名周姓駕駛，若確實有這種狀況，將予以行政處分，至少記過以上。目前先用行政處分，因原則上公司都會要求駕駛要行政中立，不適合以個人的立場去做政治上的表達，未來也會加強輔導和教育訓練。

教育訓練 大罷免 公車

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