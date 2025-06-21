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《魷魚遊戲3》巨型人偶6/29現身臺北市

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

Netflix《魷魚遊戲》第3季即將上線，這次選定臺北市作為宣傳城市，本活動在臺北市政府觀光傳播局的協助下舉辦，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將在6月29日至7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場，觀傳局邀請所有劇迷及遊客來臺北拍照打卡，並順遊周邊好吃好玩的景點跟餐廳，開啟一場專屬自己的夏日小旅行。

北市府觀傳局長余祥表示，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為Netflix最受歡迎戲劇之一，隨著第3季即將上線，Netflix選擇臺北市作為宣傳的城市，將中正紀念堂打造限時「魷」戲主題空間，預期吸引大量劇迷朝聖，為臺北市觀光注入新動能。

觀傳局表示，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，逼真還原劇中場景，打造身歷其境的沉浸式拍照打卡體驗，6月29日開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為臺北夜色增添潮流氛圍與話題性。

觀傳局補充，中正紀念堂周邊雲集經典臺北美食，包括歷久不衰的金峰魯肉飯、獲必比登推介的杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；另外也地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可至中山站心中山商圈，感受質感設計小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃與悠閒漫遊。

聚傳媒

觀傳局 淡水信義線 北市府

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