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「日本禿頭鯊」大量現蹤碧潭堰

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

碧潭堰以獨特的三排四轉折魚道，成功打造一條讓眾多魚類可以順暢洄游的生態廊道。新店溪清澈水質不僅提供魚類生存所需的充足溶氧，同時讓許多有洄游習性的魚類順利上溯。令人振奮的是，對水質極為敏感且珍貴的日本禿頭鯊（現名為日本瓢鰭鰕虎，俗稱和尚魚）也在近日大量現蹤，連續三年的到訪，彰顯了碧潭堰在生態友善成效。

水利局長宋德仁表示，日前透過水下攝影機的畫面，捕捉到日本禿頭鯊群泳的珍貴畫面。他進一步說明，近期民眾也可以透過觀察窗親眼目睹，牠們從魚道內匍匐前進的可愛模樣，這不僅為碧潭堰魚道再添一筆生態紀錄，再次證明了新店溪水域環境的全面提升，同時強力驗證了碧潭堰魚道的通用性，讓不同種類的魚兒順利洄游。

生態調查團隊指出，日本禿頭鯊這種河海洄游的魚種，在臺灣東部較為常見，西部的河川並不常見，要看到日本禿頭鯊努力往上爬的景象，代表所在河川水質具高溶氧，因此，碧潭堰鄰近出現日本禿頭鯊，顯示新店溪中上游水質良好。早在2010年時，環境部就曾公布新店溪碧潭發現絕跡超過20年的日本禿頭鯊再度現蹤，這也確實證明淡水河流域的水質確實有大幅改善。

生態調查團隊補充，2022年5月在碧潭堰施工期間，就發現大量正在溯溪而上的日本禿頭鯊，牠們喜歡緊貼在光滑濕潤的牆壁，在岸邊攀爬的時候也不忘啃食牆壁上附生的藻類，行為相當有趣呢！牠們之所以能夠黏在堰體光滑的牆面上，主要是靠著在肚子底下癒合成為吸盤狀的腹鰭，可以緊緊地吸著牆面，再藉由嘴巴、胸鰭和身體的配合，緩緩向上攀爬。憑藉這項獨特本領，對牠們來說攀爬數十公尺高的瀑布根本不是問題。

水利局表示，長達132公尺的碧潭堰魚道自2023年8月啟用至今，也即將邁入第三個年頭，最初是作為生態補償策略，但它從無到有的建置，成功打通中斷46年的新店溪生態廊道，魚蝦蟹逆流而上，其中36種原生魚類已利用魚道洄到上游，碧潭堰魚道已不僅是單純的水利設施，更是生態友善的重要里程碑，實踐了水利、觀光、生態與環境教育的「四棲目標」，讓碧潭成為一個多元共融的水域環境，也誠摯邀請所有民眾親身走訪碧潭堰，一同感受魚道實際的流動樣貌，並在新店溪畔這個悠活的休憩空間中，親身體驗新北水域生態的蓬勃生機。

聚傳媒

碧潭 水質 日本

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