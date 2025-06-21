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工商婦協捐行動玩具車 侯友宜：將成老幼共玩行動橋梁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（中）。記者葉德正／攝影

中華民國工商婦女協會與財團法人富邦慈善基金會21日舉辦公益講座暨「行動玩具車」捐贈儀式，由新北市長侯友宜代表受贈。侯友宜表示，未來這輛具備教玩具資源、育兒設備及童趣外觀的玩具車，將走入社區，成為陪伴偏區兒少、推動老幼共玩的行動橋梁。

侯友宜今天出席活動指出，感謝工商婦女協會長年支持市府社福政策，這次捐贈的全新行動玩具車不僅補強服務量能，更可汰換使用多年的舊車，全面提升安全性與服務品質。

侯友宜說，新北玩具銀行透過玩具物流中心、旗艦店與行動車三大平台，推動「全齡共玩、資源共享」理念，讓愛與快樂走進每一個需要的角落。這輛新車的加入，象徵一分更具機動性與溫度的承諾，也將成為孩子們最期待的移動親子館、快樂專車。

工商婦女協會理事長何碧英說，她長年參與新北市社會救助金專戶管理運用，熟悉地方政府資源調度壓力，深知民間參與的重要性，因此多次整合協會與企業資源，實際響應市府政策。

新北市社會局指出，何理事長曾於2021年促成國際蘭馨交流協會中華民國總會捐贈100萬元支持新北「月經平權」政策，後續再媒合16萬元資源挹注「性平不小室」，致力打造性別友善社會。

何碧英表示，這次結合富邦基金會辦理公益講座與捐贈行動玩具車，是落實長期理念的具體行動，也期待透過這分善意，讓更多孩子在遊戲中成長、在陪伴中被看見。

社會局長李美珍說，行動玩具車具備機動性高、深入偏區、外型吸睛，能靈活走進社區與偏區，把玩具和陪伴帶到孩子身邊，也特別關注發展遲緩兒童的需求，提供定期服務，結合防暴、性平、健康等主題，用遊戲的方式傳遞重要觀念。車上配有教保人員，帶領親子遊戲互動，車內也設有遊戲空間及哺乳室，讓巡迴過程更加友善貼心。

中華民國工商婦女協與財團法人富邦慈善基金會捐贈「行動玩具車」給新北市玩具銀行。記者葉德正／攝影
中華民國工商婦女協與財團法人富邦慈善基金會捐贈「行動玩具車」給新北市玩具銀行。記者葉德正／攝影
中華民國工商婦女協與財團法人富邦慈善基金會捐贈「行動玩具車」給新北市玩具銀行。記者葉德正／攝影
中華民國工商婦女協與財團法人富邦慈善基金會捐贈「行動玩具車」給新北市玩具銀行。記者葉德正／攝影
行動玩具車由專業教保人員帶領孩子進行互動遊戲，打造社區裡的親子共玩小天地。圖／新北市社會局提供
行動玩具車由專業教保人員帶領孩子進行互動遊戲，打造社區裡的親子共玩小天地。圖／新北市社會局提供

公益 侯友宜

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