林口社區違占公有地 新北市府強制排除改造綠步道

新北市林口區仁愛路一段28巷底至仁愛路一段12號間的L型綠地空間，過去多年遭周邊社區私設圍籬、違法拓建並種植樹木，甚至將違章建築緊鄰擋土牆，嚴重危及公共安全與市容。經市府工務局、養工處會同相關單位聯手執行排除作業，成功清除違建，還地於公、回復綠地本質。

工務局表示，此處位於泰林路三段與仁愛路一段間，周邊屬新興住宅區，但部分社區長期將公有地視為私有用地，違法圍設佔用，不僅妨礙通行，更可能造成擋土結構風險。經養工處與住戶協調後要求違建自行拆除，並進行後續整建。

新工處設計施工打造慢活綠化步道，活化面積達1294平方公尺，總工程經費約375萬元，工期70天，近日完工啟用。原先違占土地上的私種樹木，經評估後適度保留並移植，保留在地綠意。同時，仁愛路一段28巷底至中正路間的第一期綠化工程也已完成，整體綠道全長約130公尺，恢復為公眾使用。