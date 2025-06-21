中央砍補助 侯友宜：必要時舉債建設

行政院日前以立法院刪減中央總預算為由，統刪地方一般性補助款25%並緩撥統籌分配稅款，新北市府估算今年第四季市政建設恐「斷炊」。市長侯友宜昨表示，除開源節流，必要時會舉債，重大工程不能耽擱，不然原物料漲價壓力更大，市府估今年須舉債逾30億元。

「確實很頭大。」主計處長吳建國說，中央緩撥25%預算會衝擊今年第四季相關建設，原本的預算會有約30.44億元缺口，不排除舉債，市府也會持續與中央溝通。他擔心若明年也須舉債，總計要增加逾60億元，數字會大幅增加。

新北市議員江怡臻昨質詢說，中央大刀砍向各縣市預算，市政建設恐怕最快3個月後會斷炊，包含弱勢兒童少年扶助津貼、中低收入戶營養午餐等社福，甚至計畫性補助款的捷運三鶯線、新北樹林線都會受影響，這些都是通過核定興建的計畫，中央該給的錢也要給，前總統蔡英文、總統賴清德都號稱是新北人，新北人卻受到這種對待，很可憐。

侯友宜說，一般性補助款被刪，已跟中央反映會衝擊社福、教育和基礎建設，希望不要刪，最主要是2026年預算編列，還是要照法定程序編列374億元的版本，之後再送中央調整。

「能拿多少不知道，也可能沒有。」侯友宜表示，這是既定的計畫，為了工程進度，必要時該舉債就會舉債，盡量不讓建設受到耽誤。