天母球場蓋地下停車場 314停車位棒球迷喊不夠用

中華職棒今年在天母棒球場賽事場均破7千人，大量人潮造成停車一位難求，北市府通過將增建天母運動公園地下停車場，但是目前規畫僅有314格位，地方憂不敷使用，也盼再設停車場，北市停管處允諾評估。

天母運動公園鄰近天母商圈與大葉高島屋百貨公司，另有籃球場、網球場、溜冰場、田徑場等不同運動空間，不少國際型比賽或職棒會在天母棒球場舉辦，北市府與商圈每年舉辦的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動也在當地舉行，每逢假日或都會湧入大量人潮。

北市停車場審議委員會決議在天母運動公園網球場下方設地下停車場，議員林杏兒指出，314個停車格只能滿足當地停車需求，恐難解決棒球賽事和大型活動停車問題，加上輝達未來進入北士科，會帶動附近天母地區的消費人潮，停車需求可能不夠。

林杏兒指出，天母運動公園多功能草皮區下方原先有規畫一併納入作停車場，興建後可提供更多的停車空間，有利活動結束後的車流疏散速度。

棒球迷也說，中職在天母棒球場賽事場均破7千人，若旁邊的新停車場只有300多格停車位，可能不夠用。

北市停管處表示，天母運動公園網球場下方建地下停車場是該地目前唯一興建計畫；停車場闢建需考量停車供需、效益等因素，會持續關注發展，針對供需變化評估。