林口交流道設公車專用道 侯友宜允諾向高公局反映

國道一號林口交流道設置南出、北入匝道，改善尖峰時段嚴重塞車問題，工程預計2027年完工。議員認為只改善小客車通行效率，難控制交通總量，建議比照國外在匝道設置尖峰時段公車專用道，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。新北市長侯友宜表示，會向高速公路局反映、溝通。

林口交流道每逢上、下班時段必塞車，一塞經常要半小時到1小時才上得了高速公路，主因是新北林口人口快速發展，目前已超過13萬7000人，比10年前成長近3成，加上桃園龜山及國道北上車流匯流，難以在短時間內消化。

市議員蔡淑君昨在議會總質詢，當初林口南出北入匝道也被認為是不可能的任務，現在即將完工，她認為市府應該積極向中央反映地方想要設置公車專用道心聲，否則只改善小客車通行效率，難以控制交通總量，「只是早點塞和晚點塞的問題而已」，她認為應該從匝道起就設置尖峰時段公車專用道，提升公車行車效率，也能增加民眾搭乘意願。

蔡淑君指出，包括美國西雅圖、洛杉磯、德國、中國北京與南韓首爾，都有高速公路公車專用道的成功經驗，若能在林口交流道做起，透過相關設計手段，提供公車優先權，尤其林口、五股、三重到圓山這個路段率先試辦，大家會更願意搭公車，就能有效轉移小客車使用情況。

侯友宜說，高速公路公車專用道在全世界已經可行，這是減少壅塞的好想法，但因權限在高公局，會跟高公局反映與溝通，相關坡度、環境還有進到北市的相關流量，也都要整體評估，還要看南出北入完工後，整體交通流量有沒有改善。

蔡淑君也認為民進黨議員李宇翔先前提出的雙層巴士構想不錯。

交通局長鍾鳴時說，目前會朝這個方向推動，交通部初步同意，但要有覆頂，而非觀光巴士形式，會跟交通部與業者持續商議。