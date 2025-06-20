議員建議汰換里長公務車要雙軌制 新北：會依實際需求評估

因應減碳趨勢，里長公務機車也可選擇電動機車，民代表示，偏遠山區還是要使用油車，才會方便里長跑公務，建議市府實施雙軌並行制。新北民政局表示，原則上以電動機車為主，但會依照里長實際需求評估。

新北市議員呂家愷指出，市府協助里長汰換公務機車，但全面都換電動車並不實際，像部分鄰里屬山坡地形，電動機車馬力不足、續航力有限，影響上下坡安全性。若位處偏遠，社區周邊無充電站或設施稀少，臨時充電困難，易延誤公務行程，且維修不便，還要負擔每個月的電池月租費，也要擔心年長里長使用習慣差異。

呂家愷建議，市府應提供提供油車與電動車雙軌制選項，由里長依個人需求及里內地形條件自由選擇，增設充電站補助計畫，針對偏鄉、山坡地區優先建設充電設施；檢討電池租賃補助機制，適度補助低使用量者，減輕經濟負擔；辦理電動機車駕駛訓練，協助年長里長熟悉新式車輛操作。

民政局表示，依新北市公務機車汰換規定，燃油機車須使用滿6年且行駛里程數超過3萬公里、電動機車須使用滿6年。

民政局回應，有關里長公務機車汰換採雙軌並行制，原則以環保電動機車為主，但里長依實際條件提出需求，經民政局評估後，可選擇汰換為燃油機車。