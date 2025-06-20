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新北汐止花格格劇團說故事 演「漁夫和他的妻子」

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
花格格故事劇團6月21日在新北圖書館汐止分館演藝廳演出精彩故事。 圖／觀天下有線電視提供
花格格故事劇團6月21日在新北圖書館汐止分館演藝廳演出精彩故事。 圖／觀天下有線電視提供

汐止動態閱讀協會的花格格故事劇團，除了到學校巡迴演出，今年將再度到新北圖書館汐止分館演藝廳演出，這次的故事是「漁夫和他的妻子」，是由熱情活潑的故事媽媽和創意無限的荷蘭藝術家，聯手改編經典童話<漁夫和他的妻子>，揉合出全新風味的兒童戲劇，6月21日這個星期六就要登台演出，所以團員們也加緊排練。

整齣戲是由郵差擔任說書人，接著主角登場，由一群婆婆媽媽組成的花格格故事劇團，成立20年來，除了到各學校巡迴演出，也回到地方要演故事和大家分享，當熱情活潑的故事媽媽遇上創意無限的荷蘭藝術家，聯手改編經典童話<漁夫和他的妻子>，揉合出全新風味的兒童戲劇，這群故事媽媽從故事改編，再到道具，還有偶的設計及製作，全都自己來，說的內容是，「老漁夫和漁夫太太非常窮苦但非常相愛，每天為了三餐努力工作，漁夫太太事實上是不快樂的，直到有一天奇蹟發生了，老漁夫釣到一條會說話的大魚……」，漁夫和漁夫太太藉由偶頭面具與肢體語言，充分表達出劇中角色性格與情緒轉折。

花格格故事劇團長柯玉雪表示，「漁夫和他的妻子」這部戲是有關於人性的貪婪面、人生的幸福面， 這次在劇中扮演的角色是漁夫的太太，他非常可愛，從頭到尾都要一直在台上，就要演出，和團員們也加緊排演，歡迎大家抽空到圖書館來，在這個週六說演故事很精采，希望大家共襄盛舉。

花格格故事劇團王倩倩提到，花格格故事劇團是受到新北市汐止圖書館的汐止多元音閱節的邀約，在演藝廳演出「漁夫和他的妻子」的偶戲，這次特別用偶的方式說演故事。這次的演出是由圖書館去推廣分享戲票，民眾索票非常踴躍，如果還有興趣的民眾，在星期六當天早上的10點10分就可以來排後補，免票入場，會在10點35分開放後補民眾進場，觀賞<漁夫和他的妻子>的故事。

汐止 圖書館

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